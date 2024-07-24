Flip formatlı ilk katlanabilir iPhone’un çıkış tarihi hakkında yeni iddia

İlk katlanabilir iPhone ile ilgili söylentiler yıllardır teknoloji gündeminde öne çıkan haberlerden biri haline geldi. Uzun bir süredir merakla beklenen cihaz, şu anda Samsung, Huawei ve Motorola gibi markaların hakimiyet kurduğu katlanabilir telefon pazarına “Flip” tarzı kapaklı bir cihazla giriş yapacak. Galaxy Z Flip serisine rakip olacak model dikkat çekici yeni bir iddiayla yeniden karşımıza çıktı.

Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan katlanabilir iPhone modelinin çıkış tarihi ile ilgili yeni bir iddia dikkat çekti. Söylentilere göre model, daha önceki sızıntıları da doğrular şekilde iki yıl sonra karşımıza çıkacak.

İlk katlanabilir iPhone için iki yıl daha bekleyeceğiz

The Verge’nin haberine göre ilk katlanabilir iPhone modeli 2026 yılında piyasaya çıkacak. Apple katlanabilir telefon pazarına yıllardır girememiş olmasıyla uzun süredir konuşuluyor. Ne yazık ki böyle bir cihazla tanışmamız için iki sene daha beklemek zorunda kalacağız.

iPhone’lar için adeta devrim niteliğinde bir yenilik olacak katlanabilir telefon fikri için Apple şu anda Asya’daki tedarikçilerle görüşmelere başlamış durumda. Reuters’ın haberine göre cihaz V68 dahili kod adı ile karşımıza çıktı. Şirketin bu noktada ana odağının cihazı daha ince bir hale getirmek ve ekran açıldığında ortaya çıkan kırışıklıkları önlemeye çalışmak olduğu ifade edildi. Cihaz katlandığında iki akıllı telefon kalınlığında bir görünüme sahip olmaması için özel olarak çalıştıkları da eklendi.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone projesi için araştırma ve geliştirme aşamasında olduğu dile getiriliyor. İddialara göre Apple, Samsung Display ile ekran tedarik sözleşmesi imzaladı. Bu anlamda şirketin cihazın geliştirme süreciyle ilgili önemli bir aşama kaydettiği de anlaşıldı.

İddialara göre Apple’ın şu sıralar ilgilendiği tek proje katlanabilir iPhone değil. Bunun yanı sıra şirketin katlanabilir MacBook cihazı üzerinde de çalıştığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar, Apple’ın 18,8 inç ve 20 inçlik ekranlara sahip katlanabilir MacBook’ları geliştirmeye başladı.

Dikkat çekecek ürünün en erken 2026 yılında piyasaya çıkabileceği öne sürüldü. İşlerin yolunda ilerlemesi haline şirketin hem katlanabilir iPhone hem de katlanabilir MacBook cihazlarını aynı anda duyurabileceği görkemli bir etkinlikle karşılaşacağız gibi görünüyor.

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