A101’den iPhone 16 Plus için 6.200 TL indirim fırsatı

A101, iPhone 16 Plus modeli için cazip bir indirim fırsatı sundu.

Apple'ın 73 bin 999 TL'den listelediği cihaz, 6 bin 200 TL indirimle satışa çıktı.

iPhone 16 Plus'ın (128 GB) indirimli fiyatı 67 bin 799 TL olarak açıklandı.

iPhone 16 Plus modeli A101 mağazalarında 6 bin 200 TL indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. Teknoloji devi Apple tarafından geçen yılın Eylül ayında resmi olarak piyasaya sürülen model, standart modelden daha büyük boyutu ve daha gelişmiş donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tüketiciler için sunulan bu fırsat, daha avantajlı rakamlardan üst düzey modele erişmek isteyenler için iyi bir seçenek sunuyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için öne çıkan iPhone 16 Plus indirim fırsatı cazip bir ayrıcalık ortaya koyuyor. 6 bin 200 TL’lik indirim sayesinde cihazı daha uygun rakamlardan elde etmek mümkün. Şu anda piyasadaki en iyi iPhone modellerinden birini almayı almayı düşünüyorsanız siz de kampanyanın detaylarına göz atabilirsiniz. İşte iPhone 16 Plus’ın indirimli fiyatı, teknik özellikleri ve merak edilen detayları…

iPhone 16 Plus indirimli fiyatı ne kadar oldu?

Apple’ın resmi internet sitesini ziyaret ettiğimizde iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi 64 bin 999 TL fiyat etiketiyle başlıyor. Elbette ki bu model serinin standart cihazını içeriyor. iPhone 16 Plus ise 128 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle 73 bin 999 TL’den listeleniyor. 256 GB’lık versiyon 78 bin 999 TL, 512 GB depolamalı sürüm ise 88 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor.

A101 16 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu ise bizlere bu cihaz için daha avantajlı rakamlar sunuyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip iPhone 16 Plus modeli indirim kampanyası ile birlikte 67 bin 799 TL’den listeleniyor. Yani bu avantajla birlikte tüketicilere 6 bin 200 TL’lik bir ayrıcalık sağlanıyor.

iPhone 16 Plus alınır mı? Avantaj ve dezavantajları

✔ Avantajlar ✖ Dezavantajlar Daha cesur yeni renk seçenekleri sunuluyor. 60 Hz’lik yenileme hızı eksi puan alıyor. Güçlü A18 çipiyle gelişmiş bir performans vaat ediliyor. Yeni ultra geniş açılı kamera ile makro fotoğrafçılık sunuluyor. Apple Intelligence yapay zeka özellikleri destekleniyor. Mekansal fotoğraf ve video desteği sağlanıyor. Uzun ömürlü pil performansı sunuluyor.

iPhone 16 Plus teknik özellikleri

Ekran: 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit en yüksek parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

2796 x 1290 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 2.000 nit en yüksek parlaklık ve ikinci nesil Ceramic Shield korumasına sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18

Apple A18 Dahili depolama alanı: 128, 256 ve 512 GB depolama alanı

128, 256 ve 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera

f/1,6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera | f/2,2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 12 MP ultra geniş kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı

Face ID, kamera kontrol düğmesi, işlem düğmesi, suya ve toza karşı IP68 sertifikalı Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC Batarya: MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj

MagSafe aracılığıyla 25 watt’a kadar şarj edilebilen pil, prizde 30 dakika sonra yüzde 50’ye kadar şarj Renk seçenekleri: Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert

Siyah, beyaz, pembe, gri-yeşil, lacivert Boyutlar: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm

160,9 x 77,8 x 7,8 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram İşletim sistemi: iOS 18

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