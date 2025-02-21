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    iPhone 16e performans testinde: İşte Geekbench sonuçları

    Yeni giriş seviyesi iPhone 16e cihazı Geekbench 6 performans testine girdi. Cihaz ne yazık ki iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın gerisinde kaldı.
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    • iPhone 16e modeli performans testine girdi.
    • Apple'ın yeni telefonu, Geekbench 6'da şaşırtan sonuçlarla karşımıza çıktı.
    • Cihazın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'tan yüzde 15 daha düşük performansa sahip olduğu görüldü.

    Kısa sürede büyük ilgi toplayan iPhone 16e performans testine girdi. Daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak raflarda boy göstermeye başlayan cihaz Geekbench veritabanında listelendi. iPhone 16e’nin içindeki A18 işlemcinin, büyük kardeşleri iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’taki A18 işlemciden biraz farklı olduğu görüldü. Apple’ın burada bilinen bir teknik olan “çip birleştirme” teknolojisinden yararlandığı söyleniyor.

    İşlemci bir akıllı telefonun kalbinin attığı yer olarak nitelendiriliyor. iPhone 16e‘de yer alan A18 çipi, daha üst modellerde bulunan 5 çekirdek yerine 4 çekirdekli bir grafik motoru olan GPU’ya sahip. Yapılan son testler, 47 bin 999 TL fiyat etiketiyle sunulan en ucuz modelin, “büyük kardeşlerinden” yaklaşık yüzde 15 daha düşük sonuçlar elde ettiğini bizlere gösteriyor.

    Apple’ın çipleri farklılaştırmayı neden seçtiği tam olarak belli değil. Bu durum iPhone 16e’nin üretim maliyetlerini düşük tutmak için bir strateji veya giriş seviyesi ile üst seviye modeller arasında net bir ayrım yaratmanın bir yolu olabilir. Geekbench 6 testleri, daha az güçlü A18 çipinin daha düşük grafik performansı sunduğuna işaret ediyor. İşte iPhone 16e’nin test karnesi sonuçları…

    iPhone 16e Geekbench 6 performans testi
    iPhone 16e’nin Geekbench 6 sonuçları

    iPhone 16e performans testinde iPhone 16 ve 16 Plus’ın gerisinde kaldı

    iPhone 16e satın almayı düşünen kullanıcılar için Apple’ın işlemcinin temel görevlerini yerine getiren kısmı olan CPU çekirdek sayısını değiştirmediğini belirtmekte fayda var. Cihaz yeni yapay zeka özelliklerinden faydalanmasını sağlayan 8 GB RAM ile geliyor. Ancak buradaki fark GPU çekirdek sayısında yatıyor. Geekbench 6, iPhone 16e modelinin performans testinden 24.188 puanla ayrıldığını vurguluyor.

    iPhone 16e vs iPhone 16 performans karşılaştırması
    iPhone 16e ve iPhone 16’nın Geekbench 6 karşılaştırması

    iPhone 16e’deki A18 çipi, üst seviye modellerdeki A18 çipiyle karşılaştırıldığında puan farkı ortaya çıkıyor. Bir GPU çekirdeğinin daha az olması, en azından bu özel testte, yaklaşık yüzde 15’lik bir performans düşüşüne yol açabilir. Yine de performansın kullanıma göre değişebileceğini belirtelim. Geekbench 6 bu noktada bizlere kısmi bir görünüm sunuyor.

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    Sonuç olarak testler basit bir denklemi doğruluyor. Daha düşük maliyet, ölçeklendirilmiş bir grafik performansı sağlıyor. Üstün grafik performansı isteyen kullanıcıların iPhone 16 ya da iPhone 16 Plus gibi biraz daha pahalı modelleri satın almaları tavsiye ediliyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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