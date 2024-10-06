iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 Ultra hız testine girdi: Sonuçlar şaşırttı

Apple’ın Eylül ayında duyurduğu yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli iPhone 16 Pro Max üstün özellikleri ile piyasadaki en iyi telefonlar arasında rekabet ediyor. “Şimdiye kadarki en iyi iPhone” olarak lanse edilen cihaz, bir mobil işlemcide ilk defa 4 GHz aralığını aşan ve 8 GB RAM kapasitesine sahip olan etkileyici donanımıyla dikkat yaratıyor. Yeni A18 Pro çipinden güç alan ve Apple Intelligence yapay zeka desteğiyle güçlendirilen model, Samsung’un bu yılın başlarında duyurduğu üst düzey Galaxy S24 Ultra modeliyle doğrudan rekabet ediyor.

99 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye pazarında satılan iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra modeliyle hız testine girdi. Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipini bünyesinde barındıran performans canavarı akıllı telefon modeli, Apple’ın en gelişmiş cihazıyla karşı karşıya getirildi. Yapılan testlerde hangi cihazın daha hızlı bir performansa sahip olduğu gözler önüne serildi. Testlerin sonuçları ise birçok kişiyi şaşırttı. İşte detaylar…

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iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra hız testinde kafa kafaya yarışıyor

PhoneBuff tarafından gerçekleştirilen hız testinde oyunlar, streaming servisleri, sosyal ağlar ve çok daha fazlasını içeren 16 farklı uygulamanın açılış performanslarına odaklanılıyor. Tüm uygulamaları sırayla açtıktan sonra çoklu görev testi gerçekleştiriliyor. Burada tüm uygulamalar yeniden açılıyor ve bunların bellekte tutulup tutulmadığı, dondurulup durdurulmadığı ya da basitçe kaldırılıp yeniden yüklenmeleri gerekip gerekmediği kontrol ediliyor.

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İlk tur zaten her iki modelin de çok benzer performans sunduğunu gösteriyor. Galaxy S24 Ultra testin büyük bir bölümünde liderliği ele alıyor. Fakat son aşamada iPhone 16 Pro Max tarafından geride bırakılıyor. Apple’ın amiral gemisi, 16 uygulamanın tamamını 2 dakika 13 saniyelik bir sürede açmayı tamamlarken, Samsung modeli de 2 dakika 13 saniyelik bir zaman diliyle beraberliği yakalıyor.

Tüm uygulamaları yeniden açtığınızda durum hemen hemen aynı kalıyor. Her iki cihaz da tüm uygulamaları arka planda sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Galaxy S24 Ultra’nın 12 GB RAM’e sahip olduğunu, yani iPhone 16 Pro Max’ten 4 GB daha fazla olduğunu belirtmekte fayda var. iPhone’un ikinci turu tamamlaması için 47 saniyelik bir süreye ihtiyacı varken, Samsung modeli ise 49 saniyeyle toplam sürede 2 saniye ile geride kalıyor.

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Hız testinde neredeyse kafa kafaya bir yarış sürdüren iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra modellerinin aralarında 8 aylık bir fark olduğunu belirtelim. Samsung’un üst düzey telefonu fiyat açısından daha iyi bir seçim gibi görünüyor. Mümkün olan en hızlı telefona sahip olmak istiyorsanız, neredeyse yarı fiyatına uygulamaları açarken temelde aynı performansı sunan, maliyet-fayda konusunda büyük bir avantaj ortaya koyan Samsung cihazının öne çıktığını belirtelim.

iPhone 16 Pro Max ile Samsung Galaxy S24 Ultra modellerinin hız testi incelemesini aşağıdan da izleyebilirsiniz:

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