iPhone 15 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi (Tüm sızıntılar)

iPhone 15 için geri sayım başlarken, Apple tarafından geliştirilen amiral gemisi akıllı telefon ailesinin teknik özellikleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket, muhtemelen her yıl olduğu gibi yine Eylül ayında beklenen cihazlarını karşımıza çıkaracak. Peki ya lansmana yaklaşık üç ay kala tüketicileri neler bekliyor?

Apple elbette ki alışık olduğumuz şekilde merakla beklenen yeni akıllı telefon ailesinin herhangi bir detayını resmi olarak doğrulamadı. Şimdiye kadar hakkında pek çok söylenti ortaya çıkan seriyle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları sizler için bir araya getirdik. Gündeme gelen tüm sızıntıları derledik. İşte iPhone 15’in iddia edilen özellikleri, tasarımı, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili bütün detaylar…

iPhone 15 modelleri

Teknoloji devi Apple, isminden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere küçük boyutlarıyla öne çıkan “mini” modellerini iPhone 12 serisi ile birlikte karşımıza çıkardı. Bu seçenek iPhone 13 ailesinde de hayat buldu. Ancak şirket, iPhone 14 ile beraber söz konusu modeli rafa kaldırma yolunda gitti. Standart iPhone 14 cihazı ve iPhone 14 Pro’nun 6,1 inç boyutu ile gelmesine karşın, “mini” seçeneğinin yerini alan iPhone 14 Plus ile iPhone 14 Pro Max cihazları 6,7 inçlik büyük ekranlarla tüketicilere sunuldu.

Tahminlere göre Apple bu geleneğini iPhone 15 serisinde de devam ettirecek. Dolayısıyla lansman döneminde herhangi bir “mini” seçeneğiyle karşılaşmayacağız. Bunun yerine yine bir “Plus” modeline yer verilecek. Şirketin şu cihazlarla karşımıza çıkacağı düşünülüyor:

iPhone 15 (6,1 inç ekran) iPhone 15 Plus (6,7 inç ekran) iPhone 15 Pro (6,1 inç ekran) iPhone 15 Pro Max / Ultra (6,7 inç ekran)

Apple’ın şimdiye kadar piyasaya sunmuş olduğu cihazlarına vermiş olduğu isimlendirmeler ise çıkış yıllarına göre şu şekilde görünüyor:

2007 – iPhone

iPhone 2008 – iPhone 3G

iPhone 3G 2009 – iPhone 3GS

iPhone 3GS 2010 – iPhone 4

iPhone 4 2011 – iPhone 4s

iPhone 4s 2012 – iPhone 5

iPhone 5 2013 – iPhone 5s ve iPhone 5c

iPhone 5s ve iPhone 5c 2014 – iPhone 6 ve iPhone 6 Plus

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus 2015 – iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus 2016 – iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus 2017 – iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X 2018 – iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max

iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max 2019 – iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max 2020 – iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max 2021 – iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max 2022 – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max

Dört modelden oluşacak olan iPhone 15 serisi, standart modelin yanı sıra Plus, Pro ve Pro Max seçeneklerine ev sahipliği yapacak. Bazı kaynaklar iPhone 15’in tıpkı iPhone 15 Plus gibi 6,1 inç ekranla geleceğine işaret ederken, kimi söylentiler ise daha farklı olarak 6,2 inçlik bir ekran içereceğine işaret ediyor. Serideki diğer telefonların ise boyutlarının aynı kalacağı aktarılıyor.

iPhone 15 serisi ile ilgili bir diğer tartışma konusu ise serinin en güçlü modeli olan “Pro Max” seçeneğiyle alakalı oldu. Merakla beklenen amiral gemisi telefonun, şirketin en üst düzey akıllı saati Apple Watch Ultra’ya benzer bir şekilde “Pro Max” yerine “Ultra” şeklinde isimlendirileceği iddia ediliyor. Ancak muhtemelen bunu lansman tarihine kadar somut bir şekilde öğrenmemiz mümkün olmayacak.

iPhone 15 tasarımı

iPhone 15 serisi bazı Apple hayranları için hayal kırıklığı yaratabilir. Zira şu anda birçok mobil kullanıcı, yeni iPhone’ların tasarım anlamında devrimsel yenilikler ile gelmesini bekliyor. Ancak bunun gerçek olması pek mümkün olmayabilir. Zira iddialar, şirketin iPhone 14’e benzer bir tasarım çizgisini korumaya devam ettiğini öne sürüyor. Ancak yine de bazı değişiklikler olmayacak değil. Beklenen yeni telefonların daha ince bir çerçeve yapısına sahip olacağı, kavisli kenarlar içereceği ve düz bir ekranla sunulacağı vurgulanıyor.

Dinamik Ada (Dynamic Island)

iPhone 15 özellikleri merak konusu olurken, geçtiğimiz aylarda ShrimpApplePro adlı bir Twitter kullanıcısı, merakla beklenen serinin ön cam panelinin gerçek görüntülerini ortaya çıkardı. Aşağıdaki görüntülerde yer alan soldaki ve ortadaki panel, muhtemelen sırasıyla iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’e ait olacak. Her iki panelin de iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’ten daha ince çerçevelere sahip olacağı açık bir şekilde fark ediliyor. Sağ tarafta bulunan panel ise diğerlerine göre daha kalın bir çerçeveye sahip. Bu da onun iPhone 15’e ait olduğuna işaret ediyor.

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023

Sızdırılan bu görüntüler, iPhone 15 serisi hakkında önemli bir ayrıntıyı da gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Dinamik Ada (Dynamic Island) özelliği geçen yıl iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerine has bir yenilik olarak piyasaya sunulmuştu. Fakat anlaşılan o ki iPhone 15 serisinin tamamı bu ilgi çekici tasarım detayını içerecek. Serideki tüm modellerde Dinamik Ada’ya yer verilecek. İddialar doğru olduğu takdirde, bunun çentiği tamamen ortadan kaldıran ilk iPhone serisi olacağı anlaşılıyor.

Çerçeve boyutu

Ice Universe tarafından Twitter’dan paylaşılan bilgilere göre iPhone 15 Pro Max, süper ince çerçevesi ile yeni bir rekora imza atacak. Şu anda rekor, 1.81 milimetre çerçeveye sahip olan Xiaomi 13 cihazına ait. iPhone 14 Pro Max modeli 2.17 milimetre çerçeveyle gelirken, yakında tüketicilere duyurulacak iPhone 14 Pro Max’in 1.55 milimetre çerçeveyle tanıtılacağı iddia ediliyor.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) March 17, 2023

Bu anlamda cihaz, ince yapısıyla rekor kıracak gibi görünüyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Android dünyasının öne çıkan seçeneklerinden biri olan Samsung Galaxy S22 ve S23, 1,95 milimetre çerçeve taşıyor.

Ekran yenileme hızı

yeux1122’nin iddialarına göre iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max seçenekleri 120 Hz ProMotion ekranla karşımıza çıkacak. Bu sayede üst düzey modeller, olağanüstü bir performans sunacak. Fakat ne yazık ki serinin standart modellerinde bu özellik daha düşük tutulacak. iPhone 15 ve 15 Plus’ın 60 Hz yenileme hızıyla geleceği tahmin ediliyor.

Ross Young’ın iddialarına göre 120 Hz yenileme hızı, en az 2025 yılına kadar tüm iPhone modellerinde yer almayacak. Bundan hareketle iPhone 15 ve 15 Plus’ın 60 Hz LTPS ekranı koruyacağı düşünülüyor. Öte yandan muhtemelen en erken 2025’te standart modellerin 120 Hz yenileme hızına çıkmasıyla beraber, Pro ve Pro Max modellerinde daha yüksek yenileme hızlarına ulaşılacak.

Bilindiği üzere Android dünyasında 60 Hz yenileme hızı, artık giriş seviyesi modeller için bile neredeyse düşük bir unsur haline geldi. 90 Hz yenileme hızı orta sınıf telefonlarda standart olmayı korurken, orta-üst veya üst segment cihazlar ise en az 120 Hz yenileme hızına ulaştı. Yüksek ekran yenileme hızı, kullanıcıların daha akıcı ve pürüzsüz bir görüntü deneyimine ulaşmalarına katkıda bulunuyor.

Ekranın daha sık yenilenmesi, özellikle hızlı hareket eden nesnelerin olduğu durumlarda daha net ve keskin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Özellikle de oyunlar ve hareketli içerikler gibi etkileşimli uygulamalarda bu fark daha bariz bir şekilde görülebiliyor. Apple’ın hala yeni nesil telefonlarında bu standardı devam ettirmesi ise birçok kullanıcı tarafından tartışmalı bulunuyor. Anlaşılan o ki şirket halen bu konuda bir adım atmış değil.

Fiziksel düğmeler

iPhone 15 özellikleri ile ilgili bir diğer öne çıkan detay ise fiziksel düğmelerin yerini dokunsal, katı hal güç ve ses düğmeleri ile değiştirme girişimi olacak. Bu yenilik esas olarak eski iPhone’larda yer alan Home düğmesine benzer bir işlev gösterecek. Söz konusu düğmeye dokunulduğu zaman, dokunsal geri bildirimler ile tepki verilecek.

More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

Yukarıda yer alan ekran görüntülerine göre ses düğmelerinin iki ayrı tuş yerine uzun tek bir düğmeyle değiştirileceği anlaşılıyor. Sessize alma anahtarı, zil sesini açma veya kapama için yalnızca tek bir düğmeden yararlanabileceksiniz. Fakat yine de bu planın bir süre askıya alınabileceği konuşuluyor. İddialara göre, içeride olması gereken üç dokunsal motor nedeniyle tasarımın ilk etapta tahmin edilenden çok daha fazla karmaşık olduğu ve üretim sürecinde henüz çözülmemiş bazı teknik problemler meydana çıktığı için bu planlar şimdilik rafa kaldırılabilir.

USB-C bağlantı desteği

iPhone 15 özellikleri arasında en dikkat çekici unsurlardan bir tanesi ise USB-C geçişi olacak. Bilindiği üzere iPhone’lar uzun yıllardır eski Lightning bağlantı girişleriyle destekleniyor. Ancak çok yakında bu durum tamamen değişecek gibi görünüyor. İddialara göre beklenen seri, USB-C’ye sahip ilk iPhone’ları karşımıza çıkaracak. Kimilerine göre oldukça geç kalınan bu değişiklik, şirket için zorunlu bir adım olarak görülüyor.

Apple daha önce MacBook ve iPad cihazları için USB Type-C bağlantı girişini geçmiş yıllarda desteklemeye başlamıştı. Ancak şirket bu değişikliği iPhone’larda uygulamak için pek de istekli görünmüyordu. Tüm üreticilerin USB-C’ye geçmelerini zorunlu kılan Avrupa Birliği mevzuatı ile birlikte ise bu süreç hızlandı ve Apple’ı bu standardı iPhone 15’e getirmeye zorladı. Bilmeyenler için, AB’nin bu kurala uymayan şirketlerin telefonlarını Avrupa Birliği ülkelerinde satmayı kısıtlayacağını hatırlatmakta fayda var.

Gelecekteki Apple ürünleri ile ilgili TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (Ultra) için daha hızlı ve daha yüksek performans sunan konektörler kullanarak USB-C bağlantı noktalarını farklılaştırabilir. Bu cihazların USB-C 3.2 desteğiyle geleceği ve bu sayede daha yüksek şarj hızını garanti altına alacağı söylenirken; iPhone 15 ve 15 Plus’ta ise daha yavaş bir hıza sahip olan USB-C 2.0 bağlantı girişi yer alabilir.

Son olarak sızıntılara göre Apple, USB-C konektörü için yeni bir Made for iPhone programı yayınlayabilir. Veri aktarımı ve şarj hızları açısından yalnızca sertifikalı aksesuarlar USB-C’nin maksimum hızlarını destekleyebilir. Aynı zamanda şarj etme açısından kablosuz şarjla alakalı da benzer gelişmeler yaşanabilir. Mevcut modeller için Apple yalnızca MagSafe sertifikalı şarj cihazlarıyla 15 watt kablosuz şarja izin verirken, genel kablosuz şarj cihazlarında ise 5 watt ya da 7,5 watt’a kadar destek sağlanıyor. iPhone 15 serisiyle beraber bu sınır ortadan kalkabilir ve üçüncü taraf aksesuarlarla bile maksimum kablosuz şarj hızına izin verilebilir.

iPhone 15 renk seçenekleri

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus; gece yarısı, yıldız ışığı, PRODUCT(RED), mavi ve mor renk seçenekleriyle piyasaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise seriye yeni sarı renk opsiyonu dahil edilmişti. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max cihazlarında ise derin mor, altın, gümüş ve uzay siyahı renk seçeneklerine yer verilmişti. Peki ya iPhone 15 ailesinde bu durum nasıl olacak?

Yeni bir akıllı telefon satın alırken pek çok tüketici için öncelikli kriterlerden bir tanesi de renk seçenekleri oluyor. 9to5Mac’in haberine göre iPhone 15 Pro, koyu kırmızı bir renk ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu sayede şirket, ilk defa bir Pro modelinde kırmızı bir renk tonuna yer vermiş olacak.

Raporda yer alan detaylar, cihazın 410D0D renk koduyla geleceğine işaret ediyor. Muhtemelen cihaz; beyaz, uzay siyahı ve altın renk seçeneklerinin yanı sıra gelecek olan derin mor opsiyonunun yerini alacak. Standart iPhone 15’in ise açık pembe ve açık mavi renklerde geleceği tahmin ediliyor.

iPhone 15 özellikleri

iPhone 15 serisi güçlü özellikleri ile rakiplerini geride bırakmak istiyor. Toplamda dört modelden oluşacak olan akıllı telefon ailesi, performans canavarı bir donanımla gelecek. İşte iPhone 15’in teknik özellikleriyle alakalı bilinen tüm detaylar…

İşlemci

Bilindiği üzere Apple, akıllı telefon serilerini “standart” ve “Pro” olmak üzere ikiye ayırıyor. Geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 14 serisinin standart modelleri Apple A15 Bionic çiple gelirken, Pro modellerde ise A16 Bionic’ten yararlanıldı. iPhone 13 Pro ve Pro Max’te A15 Bionic yer alırken, standart modellerde ise A14 Bionic’e yer verilmişti.

Aynı geleneği devam ettirmeyi amaçlayan şirket, muhtemelen şu anda iPhone 14 Pro’da karşımıza çıkan A16 Bionic işlemcisini iPhone 15 ve 15 Plus’ta sunacak. Yeni A17 çipi ise iPhone 15 Pro ve Pro Max’te bulunacak. Bu sayede şirket, üst düzey modellerini tüketiciler için daha cazip bir seçenek haline getirmeyi planlıyor.

iPhone’lar için uzun yıllardır çip tedarikçisi olarak hizmet sağlayan TSMC, A17 Bionic çipler için 3 nm’lik bir işlem tercih edecek. Bu sayede A17’nin çok daha verimli bir güç tüketimi sunacağı ve kullanım esnasında meydana gelebilecek ısıyı azaltacağı aktarılıyor. Öte yandan 3 nm’lik bu çip, 5 nm çiplere kıyasla yüzde 15 daha hızlı olacak. Öte yandan yüzde 30 oranında daha fazla güç tasarrufu ile gelecek.

Ortaya çıkan söylentiler, Apple’ın kendi şirket içi modem çiplerini üretmeye başlayacağına işaret ediyor. Fakat şu anda bu konuda herhangi bir somut adım ortaya çıkmış değil. Tahminlere göre beklenen amiral gemisi akıllı telefon serisi, modem yongaları için Qualcomm ile hizmet vermeyi sürdürecek. Öte yandan şirket, Wi-Fi 6E için yükseltmede bulunacak. Bu durumun yalnızca iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile kısıtlı tutulacağı düşünülüyor. Dolayısıyla iPhone 15 ve 15 Plus’ta Wi-Fi 6 kullanılmaya devam edilecek.

RAM ve depolama alanı

iPhone 15 Pro, RAM kapasitesi konusunda önemli bir artış ile hayranları karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen telefonun 6 GB yerine 8 GB RAM’le satışa sunulacağı düşünülüyor. Öte taraftan iPhone 15 ve 15 Plus seçeneklerinin 6 GB RAM’de kalacağı aktarılıyor. Fakat buna rağmen şirket, kullanıcı odaklı yaklaşımını elden bırakmayarak iPhone 14 Pro’da da karşımıza çıkan LPDDR5 RAM’den faydalanacak.

RAM kapasitesinin yanı sıra bir diğer önemli unsur ise dahili depolama alanı… Şirket geçen yıl bu konuda önemli bir adım atarak iPhone 14 Pro modelinde 1 TB’lık depolamaya yer vermişti. iPhone 15 Pro’da ise çıta çok daha yükseğe çekilebilir. Şirketin mevcut depolamayı 2 TB’a kadar yükselteceği öne sürülüyor. Fakat yine de standart modellerde bu oran 512 GB ile sınırlı kalacak gibi görünüyor.

Kamera

iPhone 15 özellikleri arasında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de hiç şüphesiz ki kameralar… Bu yıl piyasaya sürülecek olan Apple telefonları, temel modellerde ikili kamera setine yer verecek. Pro ve Ultra (Pro Max) cihazlarında ise LiDAR sensörü de dahil olmak üzere üçlü kameraya alan açılacak. Bu sayede mobil fotoğrafçıların etkileyici fotoğraflar elde etmesine katkıda bulunulacak.

Haitong International Securities analisti Jeff Pu’nun iddialarına göre yeni iPhone 15 ve 15 Plus, 48 MP sensörle gelecek. Yani seride yer alan temel modellerin kameraları, iPhone 14 Pro ve Pro Max’in kamerasıyla aynı olacak. Hatırlatma yapmak gerekirse, iPhone 14 Pro modeli f/1.8 diyafram aralığına sahip, çift piksel PDAF destekli ve sensör kaydırmalı OIS desteğine sahip 48 MP ana kameraya sahip. Öte yandan cihazda PDAF, OIS ve 3x optik yakınlaştırma özellikleriyle 12 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lense yer veriliyor.

Apple son dönemlerde periskop lens teknolojisi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Mevcut iPhone 14 Pro ve Pro Max cihazları 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip. Ancak yeni periskop lensle birlikte 5x ya da 10x optik yakınlaştırmaya ulaşmak söz konusu olabilir. Yine de iddialar doğru olsa bile bunu iPhone 15 Pro Max’e özel bir gelişme olacağı tahmin ediliyor.

iPhone 15 Pro Max için yüksek fiyatlar ödemek istemeyen kullanıcılar ise bu özellikten faydalanabilmek adına gelecek yıl raflara gelmesi planlanan iPhone 16 serisini bekleyebilir. Muhtemelen beklenen özellik bu yılki Pro Max seçeneğinde yer alırsa, gelecek yıl iPhone 16’nın temel modellerinde de kendine yer bulabilir.

eSIM

iPhone 15 serisi hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de yeni Apple akıllı telefonlarının yalnızca eSIM kullanabilme olasılığıyla ilgili oluyor. Şirket, iPhone 14 ile Amerika Birleşik Devletleri’nde fiziksel SIM desteğini çoktan ortadan kaldırdı. Görüşüne göre şimdi aynı kader Avrupa’nın da başına gelebilir.

MacGeneration adlı Fransız bir Apple fan sitesi, güvenilir bir kaynağın yeni iPhone 15’lerin Fransa’da fiziksel SIM tepsilerine sahip olmayacağını bildirmişti. Bu bilgi doğru olduğu takdirde, Apple’ın Avrupa’yı her zaman tek bir pazar olarak gördüğü ve cihazlarının donanımını hiçbir zaman farklı Avrupa ülkeleri için ayırmadığından dolayı Türkiye’de de aynı durumun uygulanacağı tahmin ediliyor.

iPhone 15 fiyatı

HowToiSolve tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, temel ve Pro serileri arasında net bir ayrım yapabilmek adına serideki üst düzey cihazların fiyatlarını artırmayı amaçlıyor olabilir. Geçtiğimiz yıl şirket, iPhone 14 ve 14 Pro modellerinin fiyatlandırmasını aynı tutmuştu. iPhone 15 Plus’a yönelik düşük talep ve küresel anlamda gerçekleşen zorlu ekonomik sonuçlar, şirketin iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max (Ultra) cihazlarının fiyatlarını yükseltmeye itebilir.

Tahminler doğru çıktığı takdirde, temel modeller ile Pro seçenekler arasında yaklaşık 300 dolarlık bir fark karşımıza çıkabilir. iPhone 15 serisi fiyatları ile ilgili iddialar, şu rakamlara işaret etmekte:

iPhone 15 – 799 dolar

799 dolar iPhone 15 Plus – 899 dolar

899 dolar iPhone 15 Pro – 1.099 Dolar

1.099 Dolar iPhone 15 Ultra – 1.199 Dolar

Her ne kadar Pro modellerin fiyatlarında büyük bir artış söz konusu olsa da temel modeller için aynı durum geçerli olmayabilir. Bilindiği üzere şirket, 2017 yılından bu yana temel seçeneklerini 999 dolar olarak sabit tuttu. Muhtemelen şirket bu sene de aynı geleneği devam ettirecek.

iPhone 15 çıkış tarihi

Apple artık bir gelenek haline gelmiş şekilde, yeni iPhone cihazlarını genellikle sonbahar döneminde lanse ediyor. Çoğunlukla cihazlar yılın Eylül ayında duyurulurken, bu konuda yalnızca pandemi döneminde, Ekim ayında yapılan lansmanda istisna gerçekleşmişti. Fakat herhangi bir büyük aksilik çıkmadığı takdirde iPhone 15’in çıkış tarihi Eylül’ün ikinci haftası olacak.

Sonuç: iPhone 15 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Şimdilik iPhone 15 özellikleri, tasarımı, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ne yazık ki herhangi bir doğrulanmış bilgi mevcut değil. Apple’ın lansman gününe kadar herhangi bir somut bilgi paylaşmayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Eylül ayında gerçekleşecek olan etkinliği beklemeye devam edeceğiz. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon ailesiyle alakalı yeni sızıntılar geldikçe, sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

