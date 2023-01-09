Tüm iPhone 15 modelleri Dinamik Ada tasarımı ile gelebilir

Apple geçtiğimiz yılın eylül ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya tanıttı. Standart iPhone 14 modelinin yanında iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine yer verildi. Toplamda dört cihazdan oluşan serinin Pro modellerinde şirket, ilginç bir tasarıma gitti. Dinamik Ada tasarımı ile ön kameradaki çentiği tümüyle ortadan kaldıran ABD’li teknoloji devi, bu alanı ilk defa böylesine efektif bir şekilde kullanmayı başardı.

Dinamik Ada tasarımı ile gelen iPhone 14 Pro modelleri, serinin standart modellerine göre çok daha büyük bir başarı elde etti. Bu yenilikçi tasarım anlayışla rakiplerine de ilham veren Apple, şimdi oldukça kritik bir adım atarak, bu yıl eylül ayında piyasaya süreceği iPhone 15 serisinin tamamını bu tasarımla karşımıza çıkarmayı planlıyor. Elbette ki bu bilgiler henüz bir iddia niteliği taşıyor. Ancak dedikodular, şimdiden Apple hayranlarını oldukça heyecanlandırmış durumda.

Dinamik Ada tasarımı dört yeni iPhone modeline de gelecek

Bloomberg yazarı Mark Gurman, bugün yayımladığı Power On bülteninde iPhone 15 serisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gurman’ın iddialarına göre Apple’ın Dinamik Ada tasarımı, bu yılın sonbahar aylarında piyasaya çıkacak olan dört yeni iPhone 15 modelinin tümünde yer alacak. Şu anda yalnızca iPhone 14 Pro ve Pro Max cihazlarında bulunan estetik ve ilgi çekici tasarım, yakında standart modellerde de boy göstermeye başlayacak.

Önceki iPhone modellerinde karşımıza çıkan çentik tasarımının yerini alan Dinamik Ada tasarımı, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin üst kısmındaki hap şeklindeki alanı temsil ediyor. iOS 16 yazılımından destek alan bu tasarım; sistem uyarıları, bildirimler ve aramalar gibi bilgileri farklı şekil ile boyutlara dönüştürme yeteneği içeriyor. Daha önce teknoloji analisti Ross Young da Dinamik Ada’nın dört iPhone 15 modeline de geleceğini öne sürmüştü. Şimdi bu söylentilerin Mark Gurman tarafından desteklenmesi, iddiaları oldukça güçlendirmiş oldu.

Mark Gurman, iPhone 15 serisi ekran boyutlarının iPhone 14 serisiyle tamamen aynı olacağını aktardı. Yani iddialara göre standart model 6.1 inç, iPhone 15 Plus seçeneği 6.7 inç ekranla gelecek. iPhone 15 Pro, 6.1 inçlik ekrana sahip olurken; Pro Max modelinde ise 6.7 inçlik ekrana yer verilecek. Öte taraftan bu sene iPhone 15 Pro Max’in iPhone 15 Ultra adıyla da karşımıza çıkabileceği öne sürülüyor. Fakat elbette ki bu iddia, gerçekse bile muhtemelen lansman gününe kadar şirket tarafından resmi olarak doğrulanmayacak.

iPhone 15 özellikleri ile ilgili şu anda gündemde pek çok iddia mevcut. Heyecanla beklene ncihazların Lightning yerine USB-C bağlantı girişini destekleyeceği söyleniyor. Zira bir süredir Apple, Avrupa Birliği’nden bu konuda baskıyla karşılaşıyor. AB yasalarına uyum sağlamak için şirketin böyle bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Öte taraftan serinin Pro modellerinde titanyum çerçeveye yer verileceği vurgulanıyor. Fiziksel ses düğmelerinin tamamen ortadan kaldırılacağı öne sürülürken; bunun yerine cihazda yeni dokunsal kısayolların karşımıza çıkacağı söyleniyor.