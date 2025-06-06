Apple’dan rekor: iPhone’ların yüzde 82’si iOS 18 kullanıyor

iOS 18 güncellemesi kullanıcılar tarafından hızla benimsendi.

Apple'ın iPhone cihazlarına yönelik geçen yıl tanıttığı büyük işletim sistemi güncellemesi, mevcut cihazların yüzde 82'sinde kullanılıyor.

iPadOS 18 ise mevcut iPad'lerin yüzde 71'inde bulunuyor.

Teknoloji devi Apple, uyumlu iPhone cihazlarının yüzde 82’sinin piyasaya sürülmesinden bir yıldan az bir süre sonra iOS 18 işletim sistemini çalıştırdığını açıkladı. Bu muazzam benimseme oranı, yazılım güncellemeleri söz konusu olduğunda Apple’ın Android üzerindeki hakimiyetini daha da doğruluyor.

Buna karşılık Android yapısal parçalanmadan muzdarip olmaya devam ediyor. Google’ın işletim sisteminin en son sürümlerinin kurulu tabanın önemli bir kısmına ulaşması genellikle bir yıldan fazla sürüyor. Uyumlu cihazlarda, lansmandan uzun süre sonra bile nadiren yüzde 30 ila 40’ı ancak aşıyor.

iOS 18, iPhone XR gibi 2018’in başlarında piyasaya sürülen modeller de dahil olmak üzere iOS 17’yi destekleyen tüm iPhone’larla uyumlu çalışıyor. Bu uzun ömürlülük politikası, Apple’ın platformunda çok yüksek düzeyde güvenlik ve tutarlılık sağlamasını sağlayarak kullanıcılarının çoğunluğunun en son özelliklerden hızla yararlanmasını sağlıyor.

iPadOS 18 de benzer bir başarıya ulaştı

iPad tarafında da benzer bir trend ile karşılaşıyoruz. Açıklanan detaylara göre uyumlu cihazların yüzde 71’i iPadOS 18 kullanıyor. Bu rakam son modellerde yüzde 81’e çıkıyor.

Pocket-lint’in haberine göre Apple bu sayılara pek de zorlanmadan ulaşabiliyor. Zira şirket, cihazlarının hem donanımını hem de yazılımını sıklıkla kontrol ediyor.

Üçüncü taraf üreticilerin güncellemeleri çok sayıda modele uyarlaması gereken Android ekosisteminin aksine, Apple desteklenen tüm cihazlar için yayınlandığı gün her zaman kullanılabilir olan tek tip, kurulumu kolay bir güncelleme sunuyor.

A17 Pro veya A18 çipli iPhone’larda iOS 18’e eklenen yeni AI katmanı olan Apple Intelligence gibi gelişmiş özelliklerin hızla benimsenmesini sağlayacak. Bu tür yeniliklerin, donanımın bir üreticiden diğerine çok fazla değiştiği Android’de ölçeklenmesi zor olmaya devam ediyor.

WWDC25 için geri sayım başladı

Apple, WWDC25’te iOS 26 işletim sistemini piyasaya duyuracak. iOS 18’in bu güçlü benimsenme oranı, markanın yeni özelliklerini tutarlı ve yaygın olarak kullanılan bir temele oturtmasına olanak tanıyor. Bu raporlar, pazardaki en tutarlı ve akışkan olanlardan biri olmaya devam eden Apple ekosistemini daha da güçlendiriyor.

WWDC25 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği 9-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.