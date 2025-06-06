Bütçe dostu katlanabilir telefon: Galaxy Z Flip FE’nin fiyatı belli oldu

Bütçe dostu Galaxy Z Flip FE bu yaz resmen tanıtılacak.

Temmuz ayında duyurulması beklenen uygun fiyatlı katlanabilir telefon, Z Fold & Flip 7 ile aynı etkinlikte sahnelenecek.

Merakla beklenen cihazın 650 Euro (yaklaşık 29 bin TL) civarında bir fiyatla satılacağı iddia ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un katlanabilir teknolojisinin daha geniş bir kitleye daha erişilebilir hale gelebileceği fikri somut bir şekilde şekilleniyor. Daha ucuz fiyatlı katlanabilir model söylentileri bir süredir dolaşıyor. Yakın tarihlerde gelen raporlar, cihazın Galaxy Z Flip 6 ile neredeyse aynı özellikleri paylaşacağına işaret edilmişti.

Şimdi ise yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın maliyetine ilişkin beklenen raporlar sızdırıldı. Daha önce Galaxy Z Flip FE (Galaxy Z Flip Xe veya Galaxy Z Flip 7 FE) olarak bilinen bütçe dostu katlanabilir telefon modelinin fiyatı belli oldu. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Galaxy Z Flip FE’nin fiyatı ne kadar olacak?

Samsung, Z Flip serisi için bir “Fan Edition” modelini henüz onaylamadı. Fakat yine de Güney Kore’den gelen son sızıntılar ilginç bir fiyat konumlandırması olduğunu gösteriyor.

Söylentilere göre Samsung Galaxy Z Flip FE’nin fiyatı 650 Euro (yaklaşık 29 bin TL) seviyesinde olacak. Elbette vergiler nedeniyle fiyatlar uluslararası olarak değişkenlik gösterecek.

Fakat bu rakamlar, Samsung’un katlanabilir telefonları çok daha fazla kullanıcı için yaygın bir seçim haline getirme arzusunun açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkacak. Bu noktada şirketin amacı, düşük bir maliyetle birinci sınıf özellikler sunan FE serisinin felsefesini izleyerek tüketici tabanını genişletmek olarak biliniyor.

Bütçe dostu katlanabilir telefon gelişmiş özellikler sunacak

PhoneArena’nın haberine göre merakla beklenen bu cihaz temel deneyimden ödün vermeden maliyetleri sınırlamayı amaçlayan bazı teknik tavizleri ortaya koyacak.

Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip olacak gelecekteki Galaxy Z 7 Flip’in aksine Z Flip FE modeli tescilli Exynos 2500 çipine güvenecek. Bu işlemci kağıt üzerinde yüksek performans vaat etse de günlük kullanımdaki davranışı gerçek değerini belirleyecek.

Son fiyatı düşürmek için bir diğer önlem de renk seçimiyle ilgili olacak. Samsung’un mevcut renk seçeneklerini sadece iki ile sınırlayabileceği belirtiliyor.

Bu değişikliklere rağmen kullanıcı deneyimi mevcut Galaxy Z Flip 6 ile oldukça benzer kalacak. Dolayısıyla bu modeli seçenler kendilerini daha düşük kaliteli bir katlanabilir ekran veya kullanımı ucuz bir hisle bulmaktan korkmadan satın alabilecek.

Samsung bu katlanabilir telefon için yüksek bir kalite seviyesini korumaya kararlı görünüyor. Merakla beklenen cihazın Temmuz ayında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.