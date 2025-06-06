Apple App Store geçen yıl 1,3 trilyon dolar gelire ulaştı

App Store geçen yıl 1,3 trilyon dolar gelir sağladı.

Platform geliştiricilere 131 milyar dolar kazanç imkanı sundu.

Teknoloji devi Apple, App Store mağazasının 2024’teki küresel etkisine ilişkin yeni bir çalışma yayınladı. Şirketin resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı raporda, 1,3 trilyon dolardan fazla gelir elde eden platformun büyüyen ekonomik gücünün yanı sıra, bu genişleyen ekosistemde geliştiricilerin ve dijital hizmetlerin önemi vurgulanıyor.

Gelirin büyük çoğunluğu App Store uygulamaları tarafından kolaylaştırılan fiziksel mal ve hizmetlerin satışından geliyor. Toplam rakamlar 1 trilyon doları aşıyor. Restoranlar, market alışverişi ve ulaşım hizmetleri gibi endüstriler, tüketici alışkanlıklarının mobil uygulamaların artan kullanımına doğru kaymasını yansıtan önemli bir büyüme görüyor.

Geliştiriciler 131 milyar dolar kazanç sağladı

Geliştiriciler, oyun ve fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları da dahil olmak üzere dijital ürün ve hizmetlerin satışından 131 milyar dolar gelir elde etti. Ayrıca, küçük işletmelerin gelirleri 2020 ile 2022 arasında yüzde 71 oranında artarak büyük şirketlerin büyümesini geride bıraktı.

App Store dünya çapında 813 milyondan fazla haftalık ziyaretçiyi kendine çekiyor. Platform, geliştiricilere 40’tan fazla yerel para birimi ve 200 bölgede vergi yönetimiyle küresel erişim sağlıyor. Bu genişleme, geliştiricilerin yeni pazarlara ve kitlelere erişmesini kolaylaştırıyor.

Bu büyümeye rağmen App Store, özellikle de küresel gelirinin yaklaşık yaklaşık 7’sini oluşturduğu Avrupa’da düzenleyici zorluklarla karşı karşıya kalmış durumda. Yeni AB düzenlemeleri Apple’ın iş uygulamalarını ve geliştiricilerin pazara erişimini etkileyebilir.

2024 yılında gerçekleştirilen araştırmalar, App Store’un küresel dijital ekonomideki merkezi rolünü vurgulayarak geliştiricilere yenilik yapmaları ve küresel bir kitleye ulaşmaları için sağlam bir platform sağlıyor.

Apple CEO’su Tim Cook konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Bu kadar çok geliştiricinin harika uygulamalar tasarladığını, başarılı işletmeler kurduğunu ve dünyanın dört bir yanındaki Apple kullanıcılarına ulaştığını görmek inanılmaz. Bu rapor, geliştiricilerin uygulama ve oyun deneyimleriyle insanların hayatlarını zenginleştirirken fırsat yaratma ve yeni inovasyonları yönlendirme yollarının bir kanıtıdır. Başarılarını desteklemekten gurur duyuyoruz.”

Önümüzdeki hafta Apple’ın yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı sırasında dünyanın her yerinden geliştiriciler, Apple uzmanlarıyla en son teknolojilere ve çerçevelere derinlemesine dalarak 100’den fazla teknik oturuma ücretsiz erişim sağlayacak.

Geliştiriciler aynı zamanda etkinliğin en önemli duyurularında kendilerine yardımcı olabilecek kılavuzlara ve belgelere erişebilecek. Apple Developer web sitesi, uygulaması, YouTube kanalı ve WeChat üzerinden konferansla ilgili güncel bilgiler alınabilecek.