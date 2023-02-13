USB-C ile gelecek iPhone 15 her kabloyu desteklemeyecek

Apple bu yılın eylül ayında merakla beklenen iPhone 15 akıllı telefon serisi ile hayranları karşısına çıkacak. Toplamda dört modelden oluşması beklenen seride, şirketin bazı radikal değişiklikler alacağı tahmin ediliyor. Tüm modellerin Dinamik Ada tasarımı ile geleceği önceki haftalarda öne sürülmüştü. Ortaya çıkan son gelişmelere göre ise USB-C bağlantı girişini destekleyeceği iddia edilen iPhone 15 ailesi, kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak.

Uzun bir süredir pek çok Apple kullanıcısı, şirketin Lightning kablosu yerine USB-C bağlantı girişini desteklemesini istiyordu. Bu sayede diğer Android telefonlar, kablosuz kulaklıklar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar ile aynı kablo üzerinden tüm cihazları şarj etmek mümkün olacaktı. Fakat anlaşılan o ki işler beklendiği olmayacak. Sızdırılan bilgilere göre Apple’ın iPhone’da USB-C’yi sınırlayabileceği ve kullanımını sertifikalı kablo ve aksesuarlara özel hale getirebileceği öne sürülüyor.

iPhone 15, Apple’a özel bir USB-C konektörüyle çalışabilir

Intel firmasında işlemciler üzerinde 25 yıllık bir deneyime sahip olduğunu iddia eden bir Weibo kullanıcısına göre Apple, iPhone 15 modellerini herhangi bir USB-C kablosu ile çalışmayacak şekilde sınırlandırmayı planlıyor. Bu yüzden, gelecekteki iPhone modelinizi evde bulunan rastgele bir USB-C kablosuyla şarj etmeyi düşünüyorsanız, ne yazık ki bunun gerçekleşmesi mümkün olmayabilir.

Şimdilik ortaya atılan bu iddia ile ilgili pek fazla detay bulunmuyor. Fakat Apple’dan konuya ilişkin iki olasılık bekleniyor. Bunlardan ilki, tüm USB-C kablolarını sınırlandırıp yalnızca iPhone’lara özel kablolarıyla şarj ve veri aktarımına izin vermek; bir diğeri ise tüm USB-C kablolarının iPhone’ları desteklemesine izin vermek, fakat daha yüksek şarj gücü ve daha yüksek aktarım hızını resmi iPhone kablolarıyla sınırlamak olacaktır.

Apple’ın böyle bir sınırlandırma gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Muhtemelen eylül ayında yapılacak lansmana kadar bunu resmi bir şekilde öğrenemeyeceğiz. Fakat şirketin geçmişi ve USB-C’yi kendi isteği dışında benimsediği gibi detaylar göz önüne alındığında, böyle bir karar epey olası gözüküyor. Bilindiği üzere uzun süredir yoluna Lightning desteğiyle devam eden şirket, Avrupa Birliği baskısı sonucunda USB-C’ye adım atmaya karar verdi. Avrupa Birliği, evrensel bağlantı girişini desteklemeyen cihazların çok yakında AB ülkelerinde satılamayacağını bildirmişti.

Her USB-C konektörünün ucunda şarj düzenlerini, aktarım hızlarını ve daha fazlasını tanımlayan bir mikroçip yer almaktadır. Bu şekilde Apple, iPhone için yapılmış kablolarda ve aksesuarlarda kullanılacak özel bir mikroçip üzerinde çalışıyor olabilir. Öte yandan iddialar doğruysa, muhtemelen şirket AirPods kulaklıklar için de benzer bir sınırlandırma getirebilir.