Apple’ın çok satan akıllı telefonlarından biri olan iPhone 12 serisi 2020 yılında iddialı özellikleri ile karşımıza çıktı. 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan cihaz, A14 Bionic çipini kalbinde taşıyarak 2.815 mAh kullanıcı dostu pil kapasitesiyle donatıldı.

İki adet 12 MP’lik kameraya ev sahipliği yapan ve iOS 14 işletim sistemiyle piyasaya sürülen model, halen daha Türkiye’de tüketiciler tarafından yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor. Fakat bazı kullanıcılar, “iPhone 12 kaç yıl daha iOS güncellemesi alacak?” diye merak ederek cihaza karşı biraz önyargı ile yaklaşabiliyor. İşte Apple’ın popüler akıllı telefon serisinin güncelleme desteğiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 12 serisi yeni iOS güncellemeleri alacak mı?

Bir iPhone genellikle piyasaya sürülmesinden sonraki 5 ila 6 yıl arasında yazılım güncellemelerini almayı bırakıyor. Bu Apple politikası, eski cihazların uzun bir süre boyunca güvenlik güncellemelerini ve işletim sistemi iyileştirmelerini almaya devam etmesini sağlıyor. Fakat sonuçta donanım sınırlamaları nedeniyle bu modeller iOS’un yeni sürümleriyle uyumlu olmayı bırakmaya başlıyor.

Ekim 2020’de iOS 14 ile piyasaya sürülen iPhone 12’nin, Apple’ın standardına uygun olarak yaklaşık 5 ila 6 yıl boyunca yazılım güncellemeleri alması bekleniyor. Buna dayanarak en az 2025 yılına kadar iPhone 12 serisinin iOS yazılımının yeni sürümlerini almaya devam etmesi bekleniyor.

Bu nedenle iPhone 12’nin önünde hala iyi bir destek dönemi var diyebiliriz. Bu da önümüzdeki yıla ya da 2026 yılına kadar ana güncellemeleri almaya devam etmesine imkan tanıyacak. Tabii bu sürenin sonuna doğru cihaz yeni özellikler almayı bırakabilir. Fakat son büyük güncellemeden sonra bile bir süre daha kritik güvenlik düzeltmeleri almaya devam edeceğini belirtmekte fayda var.

Öte yandan bazı uygulama veya oyunlar resmi işletim sistemi desteği sona ermeden uyumluluğunu kaybetmeye başlayabilir. Gelişmiş grafiklere sahip oyunlar ya da artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi bazı uygulamalar, tüm özelliklerini ya da optimum kullanıcı deneyimini sunmak için daha güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyor. Zamanla bu uygulamalar daha yeni cihazlar için optimize edilebilir ve de en nihayetinde iPhone 12 serisinde çalışmayabilir.

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iPhone 12 teknik özellikleri

Ekran 6.1 inç Super Retina XDR OLED Çözünürlük 1170 x 2532 piksel, 460 ppi İşlemci Apple A14 Bionic Kamera sistemi 12 MP ana kamera ve 12 MP geniş açılı lens Pil kapasitesi 2.815 mAh batarya İşletim sistemi iOS 14.1 Boyutlar 146.7 x 71.5 x 7.4 mm Ağırlık 164 gram Suya dayanıklılık IP68 Renk seçenekleri Siyah, beyaz, (PRODUCT)RED, yeşil, mavi, mor

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