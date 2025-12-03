90’dan fazla Samsung telefon için One UI 8.5 güncellemesi yolda

Reklam

Samsung'un bir sonraki büyük yazılımı olan One UI 8.5 güncellemesinin 90'dan fazla Galaxy cihazına ulaşması bekleniyor.

Yeni sürümün ilk olarak Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıcılara sunulacağı ve ardından diğer modellere geleceği aktarılıyor.

Genel olarak One UI 8 almış ya da Android 16 ile piyasaya sürülmüş cihazların yeni güncellemeyi alacağı anlaşılıyor.

Samsung, geçen hafta Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin dağıtımını resmen tamamladı. Şirket, 80’den fazla cihazı Hindistan pazarında güncelledi. Fakat diğer pazarlarda dağıtım süreci hala devam ediyor. Bununla birlikte marka, şu anda bir sonraki büyük güncellemesi olan One UI 8.5 yazılımını sunmaya hazırlıyor.

Yeni sürümün önümüzdeki yıl Galaxy S26 serisiyle birlikte resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ardından kademeli olarak önceki modeller için de yayınlanacağı aktarılıyor.

Reklam

One UI 8.5 alacak tüm Samsung modelleri belli oldu

SammyGuru’nun haberine göre cihazınız One UI 8’i zaten aldıysa ya da fabrikadan Android 16 ile geldiyse, One UI 8.5’e güncellenme olasılığı yüksek diyebiliriz. Fakat ne yazık ki bazı giriş seviyesi telefonlar bu güncellemeden mahrum kalabilir.

Söylentilere göre One UI 8.5 Beta programı bu ayın sonlarında Galaxy S25 serisi ve diğer seçili modeller için kullanıma sunulacak.

Samsung’un güncelleme politikası ve markanın destek ekibinden alınan bilgilere göre One UI 8.5 güncellemesini alması beklenen cihazlar şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 LTE

Galaxy A15 5G

Galaxy A16 LTE

Galaxy A16 5G

Galaxy A06 LTE

Galaxy A06 5G

Galaxy A17 LTE

Galaxy A17 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lit 2024

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro