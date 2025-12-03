90’dan fazla Samsung telefon için One UI 8.5 güncellemesi yolda

- Samsung'un bir sonraki büyük yazılımı olan One UI 8.5 güncellemesinin 90'dan fazla Galaxy cihazına ulaşması bekleniyor.
- Yeni sürümün ilk olarak Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıcılara sunulacağı ve ardından diğer modellere geleceği aktarılıyor.
- Genel olarak One UI 8 almış ya da Android 16 ile piyasaya sürülmüş cihazların yeni güncellemeyi alacağı anlaşılıyor.
Samsung, geçen hafta Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin dağıtımını resmen tamamladı. Şirket, 80’den fazla cihazı Hindistan pazarında güncelledi. Fakat diğer pazarlarda dağıtım süreci hala devam ediyor. Bununla birlikte marka, şu anda bir sonraki büyük güncellemesi olan One UI 8.5 yazılımını sunmaya hazırlıyor.
Yeni sürümün önümüzdeki yıl Galaxy S26 serisiyle birlikte resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ardından kademeli olarak önceki modeller için de yayınlanacağı aktarılıyor.
One UI 8.5 alacak tüm Samsung modelleri belli oldu
SammyGuru’nun haberine göre cihazınız One UI 8’i zaten aldıysa ya da fabrikadan Android 16 ile geldiyse, One UI 8.5’e güncellenme olasılığı yüksek diyebiliriz. Fakat ne yazık ki bazı giriş seviyesi telefonlar bu güncellemeden mahrum kalabilir.
Söylentilere göre One UI 8.5 Beta programı bu ayın sonlarında Galaxy S25 serisi ve diğer seçili modeller için kullanıma sunulacak.
Samsung’un güncelleme politikası ve markanın destek ekibinden alınan bilgilere göre One UI 8.5 güncellemesini alması beklenen cihazlar şunlar olacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 LTE
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A16 LTE
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A06 LTE
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A17 LTE
- Galaxy A17 5G
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy F serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lit 2024
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro