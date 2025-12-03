Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    90’dan fazla Samsung telefon için One UI 8.5 güncellemesi yolda

    Samsung’un yaklaşmakta olan One UI 8.5 arayüz güncellemesini alması beklenen 90'dan fazla cihazın listesi ortaya çıktı.
    One UI 8.5
    Reklam
    • Samsung'un bir sonraki büyük yazılımı olan One UI 8.5 güncellemesinin 90'dan fazla Galaxy cihazına ulaşması bekleniyor.
    • Yeni sürümün ilk olarak Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıcılara sunulacağı ve ardından diğer modellere geleceği aktarılıyor.
    • Genel olarak One UI 8 almış ya da Android 16 ile piyasaya sürülmüş cihazların yeni güncellemeyi alacağı anlaşılıyor.

    Samsung, geçen hafta Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin dağıtımını resmen tamamladı. Şirket, 80’den fazla cihazı Hindistan pazarında güncelledi. Fakat diğer pazarlarda dağıtım süreci hala devam ediyor. Bununla birlikte marka, şu anda bir sonraki büyük güncellemesi olan One UI 8.5 yazılımını sunmaya hazırlıyor.

    Yeni sürümün önümüzdeki yıl Galaxy S26 serisiyle birlikte resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ardından kademeli olarak önceki modeller için de yayınlanacağı aktarılıyor.

    Reklam

    One UI 8.5 alacak tüm Samsung modelleri belli oldu

    SammyGuru’nun haberine göre cihazınız One UI 8’i zaten aldıysa ya da fabrikadan Android 16 ile geldiyse, One UI 8.5’e güncellenme olasılığı yüksek diyebiliriz. Fakat ne yazık ki bazı giriş seviyesi telefonlar bu güncellemeden mahrum kalabilir.

    one ui 8.5

    Söylentilere göre One UI 8.5 Beta programı bu ayın sonlarında Galaxy S25 serisi ve diğer seçili modeller için kullanıma sunulacak.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Samsung’un güncelleme politikası ve markanın destek ekibinden alınan bilgilere göre One UI 8.5 güncellemesini alması beklenen cihazlar şunlar olacak:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25 FE
    • Galaxy S25
    • Galaxy S25 Plus
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S25 Edge
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24 Plus
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 7
    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 7
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A56
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A36
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A26
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A15 LTE
    • Galaxy A15 5G
    • Galaxy A16 LTE
    • Galaxy A16 5G
    • Galaxy A06 LTE
    • Galaxy A06 5G
    • Galaxy A17 LTE
    • Galaxy A17 5G

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M56
    • Galaxy M55s
    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M16
    • Galaxy M15
    • Galaxy M06

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F56
    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F16
    • Galaxy F15
    • Galaxy F06
    • Galaxy F36

    Galaxy XCover serisi

    • Galaxy XCover 7
    • Galaxy XCover 7 Pro
    • Galaxy XCover 6 Pro

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10 Plus
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10 FE
    • Galaxy Tab S10 FE Plus
    • Galaxy Tab S9 FE Plus
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Plus
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9 Plus
    • Galaxy Tab A11
    • Galaxy Tab S6 Lit 2024
    • Galaxy Tab Active 5
    • Galaxy Tab Active 5 Pro

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.