iPhone 17 modelleri global telefon pazarını canlandırdı

IDC analistleri, küresel akıllı telefon pazarının 2025'te 1,25 milyar adede ulaşarak yüzde 1,5 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Bu büyümenin temel kaynağı, tatil dönemindeki yüksek satışlar ve gelişmekte olan pazarlar olarak vurgulanıyor.

Apple'ın 2025 yılında 247 milyon adetten fazla iPhone 17 satışına ulaşması bekleniyor.

Raporda ayrıca 2026 yılı için yüzde 1'lik bir düşüşe işaret ediliyor.

International Data Corporation (IDC) verilerine göre 2025 yılında 1,25 milyar akıllı telefon satılması bekleniyor. Bu satışların 2024’e kıyasla yüzde 1,5’lik bir artış olacağı tahmin ediliyor. Bu yükselişin ana faktörleri arasında ise Apple’ın yeni iPhone 17 serisi ile gösterdiği güçlü performans vurgulanıyor.

Apple’ın tatil döneminde artan satışları bu yükselişte itici güç olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda gelişmekte olan pazarlar ile Çin’deki talebin artması gibi faktörlerin de bu noktada etkili olduğu vurgulanıyor. iPhone 17 serisi Çin’deki Bekarlar Günü alışveriş festivalinde pazar lideri haline gelmişti.

Apple’ın böylelikle 2025 yılında 247 milyondan fazla iPhone 17 satması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda Counterpoint Research analistleri de Apple’ın bu yıl 245 milyondan fazla iPhone satacağını tahmin etmişti. Böylelikle şirket, Samsung’u geçerek küresel sıralamada liderliği eline alabilir.

iPhone 17, sektörün lokomotifi oldu

IDC’nin aylık satış verilerine göre iPhone 17’ye olan artan ilgi, Apple’ın Ekim ve Kasım aylarında Çin pazarındaki liderliğini pekiştiriyor. Beklentileri aşan bu olağanüstü talep, iOS’un yıllık büyümede Android ve HarmonyOS’u geride bırakmasına da yardımcı olmuş görünüyor.

Bu senaryo, Apple’ın 2025 yılında Çin’e yönelik tahminini revize etmesine yol açtı. Sevkiyatlarda tahmini yüzde 1’lik düşüşten yüzde 3’lük artışa işaret ediliyor. Benzer bir eğilimin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa’da da tespit edildiği aktarılıyor.

Öte yandan analistler, 2026 yılında küresel akıllı telefon sevkiyatlarında yüzde 1’lik bir düşüş öngörüyor. Bu düşüşün temel nedeni ise artan bellek bileşeni maliyetleri ve bu düşüşün ortalama fiyatı 465 dolara çıkarması olarak vurgulanıyor.

IDC’nin Dünya Çapında Üç Aylık Mobil Telefon Takip Sistemi araştırma direktörü Anthony Scarsella konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bellek bileşenleri giderek daha sınırlı ve pahalı hale geldikçe, üreticiler fiyatlarını artırma konusunda artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Satıcıların pazar paylarını korumak için farklı stratejiler benimsemesi gerekiyor. Bazı OEM’ler (orijinal ürün üreticisi) kaçınılmaz olarak fiyatlarını artırmak zorunda kalırken, diğerleri BOM (malzeme listesi) üzerindeki bellek etkisinin bir kısmını karşılamak için portföylerini daha yüksek kâr marjlı, daha pahalı modellere doğru ayarlayacak. Gelecek yıl sektör için zorlu bir dönem olacak. Fakat IDC yine de pazarın rekor sonuçlar görebileceğine inanıyor.”

iPhone 18 ailesi iki ayrı lansmanla gelecek

Piyasayı etkileyebilecek bir diğer faktör ise iPhone 18 lansman takviminde olası bir revizyon söylentisi olarak vurgulanıyor. Kasım ayında Bloomberg muhabiri Mark Gurman, Apple’ın 2026’nın üçüncü çeyreğinde yalnızca üç model piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

Tahminlere göre önümüzdeki yılın sonbahar döneminde yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold modellerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Öte yandan iPhone 18 ve iPhone 18e, olası bir ultra ince iPhone Air 2 ile birlikte 2027 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.

iPhone 17 serisi teknik özellikleri

iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro iPhone 17 iPhone Air Boyutlar 163 x 77,6 x 8,25 mm 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 149,6 x 71,5 x 8,25 mm 156,2 x 74,7 x 5,64 mm Ağırlık 227 gram 199 gram 199 gram 165 gram Ekran 6,9 inç Super Retina XDR OLED 6,3 inç Super Retina XDR OLED 6,3 inç Super Retina XDR OLED 6,5 inç Super Retina XDR OLED İşlemci Apple A19 Pro Apple A19 Pro Apple A19 Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU) Depolama 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka kamera 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) 48MP Ana + 48MP Ultra Geniş + 48MP Telefoto (8x optik zoom) 48MP Ana + 12MP Telefoto (2x optik zoom) 48 MP Ana Kamera Ön kamera 24 MP (Otomatik Odaklama) 24 MP (Otomatik Odaklama) 24 MP 18 MP Batarya 5.000 mAh Belirtilmemiş 3.600 mAh ~2.800 mAh (Söylenti) Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC Diğer özellikler Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi, IP68 Face ID, Kamera Düğmesi, Eylem Düğmesi Renkler Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu Siyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu Siyah, altın, yeşil, açık mavi, mor Siyah, altın, beyaz, açık mavi Sistem iOS 26 iOS 26 iOS 26 iOS 26

