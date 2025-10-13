iOS 26.1 Beta 3 yayınlandı: Final sürümü yolda

Apple, iOS 26.1'in üçüncü Beta sürümünü geliştiriciler için yayınladı.

Yeni güncelleme, iOS 26'nın ilk büyük ara sürümü olacak yazılımın kararlı versiyonunun yolda olduğunu bizlere işaret ediyor.

Apple ayrıca iOS 26.1'in yanı sıra iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1 ve tvOS 26.1 Beta 3 güncellemelerini de kullanıcılarla buluşturuyor.

iOS 26.1 Beta 3 güncellemesi resmen yayınlandı. İkinci Beta sürümünden tam bir hafta sonra Apple tarafından sunulan yeni güncelleme, nihai sürümün de yolda olduğunun ipuçlarını veriyor.

MacRumors’a göre Apple ayrıca iPhone’ların yanı sıra diğer işletim sistemleri için de yeni test sürümlerini yayınladı. iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1 ve tvOS 26.1 Beta 3 güncellemeleri kullanıcıların erişimine sunuldu.

iOS 26.1 yenilikleri

Bu akşam yayınlanan iOS 26.1 Beta 3 sürümünde bazı önemli yeni özellikler ile karşılaşmamız muhtemel görünüyor. Şu anda güncellemeyi iPhone’da test etmek için indiriyoruz ve yenilikleri sizlerle paylaşacağız. Fakat bundan önce, geçmiş Beta sürümlerinde yer alan özelliklerden bahsedelim.

iOS 26.1’in ilk Beta sürümü, Apple Intelligence için Türkçe dil desteği getirdi. Aynı zamanda Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe, Geleneksel Çince ve Vietnamca gibi yeni dillere de genişletildi.

Apple Music mini oynatıcıda şarkılar arasında kaydırma yapmanıza olanak tanıyan bir yenilik kazandı. Artık Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince desteği kazanan AirPods Canlı Çeviri’de de iyileştirmeler sunuldu.

Fotoğraflar uygulaması daha modern bir Liquid Glass arayüzüyle yeniden tasarlanmış bir video kontrolüne ve Telefon, Takvim, Safari ve Oyun Modu’nda sisteme daha şık bir görünüm kazandıran küçük tasarım değişikliklerine kavuştu.

iOS 26.1 Beta 2 sürümü düğmeyi kaydırarak alarmı durdurma hareketinin geri dönmesi ve klasik “kilidi açmak için kaydır” özelliğine nostaljik bir gönderme gibi yeni özellikler sunuyor. Apple, Ayarlar ve Klasörler’de metinlerin artık daha net okunması için sola hizalı ve kalın göründüğü tasarım değişiklikleri de getirdi.

iOS 26.1 Beta 3 nasıl indirilir?

iPhone’lara gelen yeni güncelleme şimdilik sadece geliştirici profiline sahip kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Güncellemeyi indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak: