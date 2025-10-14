iOS 26.0.2 önemli hata düzeltmeleri ile geliyor

iOS 26.0.2'nin bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Merakla beklenen güncelleme, yeni özelliklerden ziyade iyileştirmelere odaklanacak.

Test yazılımı, iOS'ta mevcut birçok önemli hatayı ortadan kaldıracak.

Teknoloji devi Apple, uyumlu iPhone’lar için iOS 26.0.2 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Büyük güncellemelerin aksine bu sürüm öncelikle platformu iyileştirmeye, mevcut dahili sorunları gidermeye ve temel hata düzeltmeleri sağlamaya odaklanacak.

Bunun yanı sıra yeni güncelleme, işletim sistemindeki güvenlik açıkları için önemli yamalar içerecek. Bu sayede kullanıcı koruması ve gizliliği ön planda tutulmuş olunacak.

iOS 26.0.2 önemli sorunları düzeltmeye odaklanacak

Apple’ın merakla beklenen yeni güncellemesi daha çok hata düzeltmelerine odaklanacak. Yani güncelleme yeni bir özellik getirmeden, yalnızca mevcut sistemin temelini iyileştirmek üzere hizmet verecek.

MacRumors’a göre bir önceki güncellemeden kaynaklanan küçük hatalar ile karşılaşmaya devam ediyorsanız, yeni güncellemenin bu problemleri ele alıp çözeceğini vurgulamakta fayda var.

Apple geri bildirimlere aktif olarak yanıt veriyor. Sonrasında bulunan hataları tek tek düzeltiyor. Bu da şirketin gelecekteki daha büyük ve özellik açısından zengin güncellemeleri yayınlamadan önce işletim sisteminin temelini sağlamlaştırmak için önemli bir iyileştirme adımı olarak nitelendiriliyor.

iOS 26.0.2 güncellemesi için şimdilik genel yayın tarihi açıklanmadı. Fakat Apple’ın olağan takvimine göre yeni güncelleme önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm uyumlu modeller için kullanıma sunulacak.

Geçen ayki iOS 26.0.1 neler sunmuştu?

Güncelleme, geçen ayın sonlarında desteklenen tüm iPhone modellerine sunulan iOS 26.0.1 sürümünün ardından geliyor. Önceki sürüm görünürde yeni bir özellik sunmasa da birkaç temel sorunu giderdi.

Bu sürümün değişiklik günlüğünde, örneğin sinir bozucu Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı sorunları, hücresel performans hataları ve Fotoğraflar uygulamasına özel düzeltmeler gibi çeşitli iyileştirmeler yer alıyor. Bu düzeltmelere rağmen bazı kullanıcıların küçük kesintiler, ara sıra yavaşlamalar ya da beklenmedik uygulama çökmeleri yaşadıklarını bildirdiğini hatırlatalım.

Son olarak Apple’ın dün akşam iOS 26.1 Beta 3 güncellemesini yayınladığını sizlere hatırlatalım. Bu güncelleme de tıpkı iOS 26.0.2’de olacağı gibi daha çok hata düzeltmeleri ve iyileştirmelere odaklanıyor. iOS 26.1’in kararlı sürümünün ise çok yakında yayınlanması bekleniyor.