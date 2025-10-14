Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    iOS 26.0.2 önemli hata düzeltmeleri ile geliyor

    iOS 26.0.2 güncellemesi için geri sayım başladı. Apple, bu yazılım ile birlikte önemli hataları gidermeyi planlıyor.
    • iOS 26.0.2'nin bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.
    • Merakla beklenen güncelleme, yeni özelliklerden ziyade iyileştirmelere odaklanacak.
    • Test yazılımı, iOS'ta mevcut birçok önemli hatayı ortadan kaldıracak.

    Teknoloji devi Apple, uyumlu iPhone’lar için iOS 26.0.2 güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Büyük güncellemelerin aksine bu sürüm öncelikle platformu iyileştirmeye, mevcut dahili sorunları gidermeye ve temel hata düzeltmeleri sağlamaya odaklanacak.

    Bunun yanı sıra yeni güncelleme, işletim sistemindeki güvenlik açıkları için önemli yamalar içerecek. Bu sayede kullanıcı koruması ve gizliliği ön planda tutulmuş olunacak.

    iOS 26.0.2 önemli sorunları düzeltmeye odaklanacak

    Apple’ın merakla beklenen yeni güncellemesi daha çok hata düzeltmelerine odaklanacak. Yani güncelleme yeni bir özellik getirmeden, yalnızca mevcut sistemin temelini iyileştirmek üzere hizmet verecek.

    MacRumors’a göre bir önceki güncellemeden kaynaklanan küçük hatalar ile karşılaşmaya devam ediyorsanız, yeni güncellemenin bu problemleri ele alıp çözeceğini vurgulamakta fayda var.

    iPhone güncelleme

    Apple geri bildirimlere aktif olarak yanıt veriyor. Sonrasında bulunan hataları tek tek düzeltiyor. Bu da şirketin gelecekteki daha büyük ve özellik açısından zengin güncellemeleri yayınlamadan önce işletim sisteminin temelini sağlamlaştırmak için önemli bir iyileştirme adımı olarak nitelendiriliyor.

    iOS 26.0.2 güncellemesi için şimdilik genel yayın tarihi açıklanmadı. Fakat Apple’ın olağan takvimine göre yeni güncelleme önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm uyumlu modeller için kullanıma sunulacak.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Geçen ayki iOS 26.0.1 neler sunmuştu?

    Güncelleme, geçen ayın sonlarında desteklenen tüm iPhone modellerine sunulan iOS 26.0.1 sürümünün ardından geliyor. Önceki sürüm görünürde yeni bir özellik sunmasa da birkaç temel sorunu giderdi.

    Bu sürümün değişiklik günlüğünde, örneğin sinir bozucu Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı sorunları, hücresel performans hataları ve Fotoğraflar uygulamasına özel düzeltmeler gibi çeşitli iyileştirmeler yer alıyor. Bu düzeltmelere rağmen bazı kullanıcıların küçük kesintiler, ara sıra yavaşlamalar ya da beklenmedik uygulama çökmeleri yaşadıklarını bildirdiğini hatırlatalım.

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    Son olarak Apple’ın dün akşam iOS 26.1 Beta 3 güncellemesini yayınladığını sizlere hatırlatalım. Bu güncelleme de tıpkı iOS 26.0.2’de olacağı gibi daha çok hata düzeltmeleri ve iyileştirmelere odaklanıyor. iOS 26.1’in kararlı sürümünün ise çok yakında yayınlanması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.