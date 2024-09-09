iOS 18 çıkış tarihi resmen açıklandı! İşte güncelleme alacak iPhone’lar

It’s Glowtime etkinliği sona erdi ve Apple’dan beklenen haber nihayet geldi. iOS 18 işletim sisteminin kararlı sürümü için çıkış tarihi nihayet duyuruldu. iPhone cihazları için bir dizi işlevsel özellik sunan yeni güncelleme ile ilgili akıllarda soru işareti bırakan tüm ayrıntılar netlik kazandı.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşan yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini karşımıza çıkaran şirket, 20 Eylül tarihinde resmi olarak satışları başlayacak telefonların kutudan çıkar çıkmaz iOS 18 ile geleceğini doğruladı. Peki ya merakla beklenen güncelleme diğer telefonlara ne zaman gelecek? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iOS 18 kararlı sürümü ne zaman çıkacak?

Apple uyumlu iPhone cihazları için yeni iOS 18 işletim sistemi güncellemesini 16 Eylül tarihinde kullanıcılara sunacak. Bununla birlikte şirket aynı tarihte iPadOS 18 yazılımına da kullanıcılarla buluşturacak.

16 Eylül tarihinde, yani önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Apple kullanıcıları için yeni güncellemeler yayınlanacak. Cupertino merkezli teknoloji devi iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, watchOS 11, VisionOS 2 ve tvOS 18’in yanı sıra HomePod 18 yazılımının da bulunduğu yeni işletim sistemlerini resmi olarak sunmaya başlayacak.

iOS 18’in kararlı sürümü için artık geri sayım başlamış görünüyor. Bunun yanı sıra şirket iOS 18.1 güncellemesi için de çalışmalara başlamış durumda. iOS 18.1 ve iPadOS 18.1 güncellemelerinin Ekim ayı ortasında kullanıcıların erişimine sunulmaya başlanacağı açıklandı.

iOS 18 RC sürümleri yayınlandı

Apple’ın merakla beklenen güncellemesi için kararlı sürümü beklemek istemeyen kullanıcılar Release Candidate (RC) versiyonlarını şu anda indirebilir. iOS 18 (22A3354), iPadOS 18 (idem), macOS Sequoia 15 (24A335), watchOS 11 (22R349), tvOS 18 (22J357) ve visionOS 2 (22N320) RC sürümleri yayınlandı.

Bunun yanı sıra Apple ayrıca geliştiriciler için iOS 17.7 (21H16) ve iPadOS 17.7 (21H16) RC’lerin yanı sıra Xcode 16 RC’yi (16A242) de piyasaya sürdü.

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone’lar hangileri olacak?

Apple’ın merakla beklenen yeni yazılım güncellemesi ile uyumlu iPhone’lar belli oldu. Güncelleme alacak iPhone modelleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

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