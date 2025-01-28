iOS 18.3 ile gelen yeni iPhone özellikleri

Uzun süredir beklenen iOS 18.3 güncellemesi resmen yayınlandı.

Yeni güncelleme ile birlikte iPhone'lara yapay zeka odaklı ilgi çekici özellikler eklendi.

Aynı zamanda iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3, watchOS 11, tvOS 18.3 ve visionOS 2.3 güncellemeleri de sunuldu.

Teknoloji devi Apple, iPhone’lar için büyük bir yazılım güncellemesi yayınladı. Şirket nihayet merakla beklenen iOS 18.3 güncellemesini tüm kullanıcıların erişimine sundu. Bununla birlikte kullanıcılara birtakım ilgi çekici yeni özellikler de sunuldu.

Uzun süredir beklenen güncelleme şimdi tüm uyumlu iPhone modelleri için mevcut durumda. Güncellemeyi doğrudan cihazınızın Ayarlar uygulamasından indirebilirsiniz. Apple Intelligence optimizasyonlarına ek olarak yeni güncelleme, önceki sürümlerde bulunan çeşitli hataları da düzeltiyor. Bu sayede şirket, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

iOS 18.3 güncellemesi ile sunulan yenilikler

Yeni güncelleme ile beraber iPhone 16 modellerinde kamera artık bitki ve hayvanları yapay zeka yardımıyla tanıyor. Basit bir dokunuşla takvime bir posterden başlayarak bir etkinlik ekleyebilirsiniz.

iPhone 16, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri daha net, daha hızlı bildirim özetleri sunuyor. Ayarları doğrudan kilit ekranından yönetmek mümkün. İtalik metin ve özel simge içeren yeni stil, özetlerin daha dikkat çekici olmasını sağlıyor. Fakat haber ve eğlence uygulamalarında özetler geçici olarak kullanılamıyor.

İşletim sisteminin yeni sürümü bazı kusurları gideriyor. Hesap makinesi artık eşit tuşuna birden çok kez bastığınızda doğru hesaplama yapıyor. Siri’ye bir istek başlattığınızda klavye artık kaybolmuyor. Ayrıca uygulamayı kapatsanız bile Apple Music şarkının tamamını çalıyor.

Apple çok yakında yakında iOS 18.4 için Beta güncellemelerini başlatacak. Yeni güncelleme, Apple Intelligence için pek çok iyileştirme ve çeşitli işlevler için önemli yeni özellikler sunacak.

iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS güncellemeleri de geldi

iOS 18.3 güncellemesinin yanı sıra Apple ayrıca iPadOS 18.3’ü de yayınladı. iPad cihazlarına gelen yeni güncellemeyi tıpkı iOS’ta olduğu gibi cihazınızın Ayarlar sayfasından yüklemeniz mümkün.

Öte yandan şirket macOS Sequoia 15.3, watchOS 11, tvOS 18.3 ve visionOS 2.3 güncellemelerini de kullanıcılarla buluşturdu. Bir önceki sürümden yaklaşık altı hafta sonra gelen yeni güncellemeler nihayet uyumlu modellerde kullanıcıların erişimine açıldı.

macOS güncellemesi ile birlikte Apple Intelligence gücünden yararlanan Genmoji oluşturma özelliği yayınlandı. Ayrıca Mac cihazlarına yönelik performans iyileştirmeleri, düzeltmeler ve güvenlik odaklı yenilikler de sunuldu. watchOS’ta kullanıcılara yeni Black Unity kadranları getirildi. Diğer güncellemelerde ise çoğunlukla iyileştirme ve düzeltmelere odaklanıldı.