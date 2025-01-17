iOS 18.3 Beta 3 güncellemesi çıktı: Neler sunuluyor?

iOS 18.3 Beta 3 güncellemesi resmen yayınlandı.

Yeni güncelleme Bildirim Özetleri, Kamera ve Genmoji gibi özellikler için çeşitli iyileştirmeler ve yenilikler barındırıyor.

iOS 18.3 Beta 3 güncellemesi, iPadOS 18.3, macOS 15.3 Sequoia, watchOS 11.3, tvOS 18.3 ve VisionOS 2.3'ü de beraberinde getiriyor.

Teknoloji devi Apple, iOS 18.3 Beta 3 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı. İlk etapta yalnızca Apple Developer programına kayıtlı olan kullanıcıların erişimine sunulan güncelleme, aynı zamanda iPadOS 18.3, macOS 15.3 ve visionOS 2.3’ün üçüncü Beta yazılımlarıyla beraber geliyor. Yayınlanan yeni güncellemeler, 7 Ocak tarihinde sunulan ikinci sürümün hemen ardından sunuluyor.

Şimdilik iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS 15.3 Sequoia, watchOS 11.3, tvOS 18.3 ve VisionOS 2.3’ün yeni Beta 3 günellemeleri sadece geliştiricilere ayrıldı. Dolayısıyla yeni güncellemelere erişmek isteyen kullanıcıların Apple portalındaki özel programa kayıtlı olmaları ve uyumlu bir cihaza sahip olmaları gerekiyor.

iOS 18.3 Beta 3 ile gelen yenilikler

iOS 18.3 Beta 3 güncellemesi ne yazık kullanıcıların ilgisini çekebilecek pek fazla özellik sunmuyor. Ancak ikinci versiyonda henüz yayınlanmamış bir uygulamaya dair ipuçları ortaya çıkıyor. “Davet Et” adlı yeni uygulama, toplantılar düzenlemenize ve başkalarını davet etmenize yardımcı olacak gibi görünüyor.

MacRumors’un haberine göre iOS 18.3 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler arasında Bildirim Özetleri için yapılan değişiklikler öne çıkıyor. Apple haber başlıklarının yanlış özetlerine ilişkin gelen yoğun şikayetler sonrası Haberler ve Eğlence kategorisindeki özetleri devre dışı bıraktı. Ayrıca Apple Intelligence hizmetinin artık haber bildirimlerini geçici süreliğine özetlemeyeceği belirtildi.

Bunun yanı sıra şirket, iPhone 16 modellerinde yer alan AE/AF kilidi geçiş düğmesini “Odak ve Pozu Kilitle” (Lock Foucs and Exposure) olarak değiştirdi. Mesajlar uygulamasında “+” butonuna dokunduğunuzda artık bir Genmoji kısayolu sunulmaya başlandı.

Apple bu yeni Beta sürümlerini standart kullanıcıların indirmesini tavsiye etmiyor. Geliştiricilere açık olan sürüm, minimum da olsa risk barındırıyor ve veri kaybı ihtimali taşıyor. Yine de güncellemeyi indirmek isteyenler için ikincil cihazları kullanmak ve önemli verilerin sık sık yedeklenmesini sağlamak daha güvenli bir seçenek olabilir.