iOS 18.2 ile iPhone’lara şarj süresi takibi özelliği başlıyor

Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcıları için şarj süresi takibi özelliği üzerinde çalışıyor. iOS 18’in yeni sürümü ile birlikte karşımıza çıkması beklenen yeni özellik, iPhone’larda kullanıcıların kalan şarj süresini son derece kolay bir şekilde takip etmelerine olanak sağlayacak.

iPhone cihazlarına gelecek kullanıcı dostu yeni özellik, iOS 18.2 güncellemesinin yeni Beta sürümünün kaynak kodunda ortaya çıktı. 9to5Mac’in haberine göre bu yenilik, şarj süresiyle alakalı endişelenen kullanıcıları yarı yolda bırakmamaya yardımcı olacak.

iPhone’lar için kullanıcı dostu yeni pil özelliği yolda

iPhone kullanıcılarına sunulacak yeni özellik, Apple tarafından geliştirilen ve iPhone’unuzun istenen şarja ulaşmasının ne kadar süreceğini yüksek hassasiyetle hesaplamak için gelişmiş algoritmalardan yararlanan BatteryIntelligence adı verilen işlev sayesinde mümkün oluyor.

Yeni iOS 18 özelliğini daha net bir şekilde anlatmak için küçük bir örnek vermek gerekirse, dışarı çıkacağınız zaman cihazınızın yüzde 50 pil seviyesine ulaşmasının tam olarak ne kadar süreceğini söyleyen bir bildirim ile karşılaşabileceksiniz. Elbette ki bu işlev, merakla beklenen yeni özelliğin kullanıcılara sunacağı olanaklardan sadece bir tanesi olacak.

Pil sağlığı konusunda endişe duyanlar için bu yenilik aynı zamanda maksimum şarj limitlerini özelleştirmenize de olanak tanıyacak. Kullanıcılar pil ömrünü önemli ölçüde uzatmayı amaçlayan bir ölçüm olan yüzde 80, yüzde 85, yüzde 90 veya yüzde 95 seviyeleri arasından seçim yapabilecek.

Bunun yanı sıra Apple önemli bir konuya da el atıyor. Akıllı telefonlara bağımlılığın arttığı bir dönemde şirket, yavaş şarj cihazları için akıllı uyarı sistemini de hayata geçiriyor. Bu sayede cihazınızın şarj hızını tehlikeye atabilecek bir aksesuar kullandığınızda sistem tarafından otomatik bir şekilde bilgilendirileceksiniz.

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BatteryIntelligence, iOS 18.2 ile gelecek

Her ne kadar özellik halen geliştirme aşamasında olsa ve mevcut beta sürümde devre dışı bırakılsa da bunun lansmanda kullanıcılara sunulmaya başlanacağı öne sürülüyor. iOS 18.2 işletim sisteminin Aralık ayında kullanıcılara ulaşacağı biliniyor.

Merakla beklenen yeni güncelleme, yalnızca bu yeni pil özelliğini değil, aynı zamanda Genmoji, Image Playgrounds ve Siri için ChatGPT entegrasyonu gibi bazı özellikleri de kullanıcılara sunacağını zaten doğrulamıştı.

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