iOS 17 ile iPhone’ların arama ekranı yıllar sonra değişiyor

ABD’li teknoloji devi Apple, Haziran ayında gerçekleştirdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında iOS 17 işletim sistemini tanıttı. Güncellemeyle beraber iPhone modellerinde Bekleme Modu, NameDrop ve FaceTime’da Sesli Mesaj Bırakma gibi birçok yenilik kullanıcılara sunulurken, aynı zamanda şirket bazı uygulamalarının arayüzünde ise dikkat çeken tasarım değişikliklerine imza attı.

Birkaç gün önce yayınlanan iOS 17 Public Beta 3 sürümüyle birlikte, iPhone akıllı telefonların çağrı ekranı tepeden tırnağa yenilendi. Eskiden birini aradığınızda karşılaştığınız Hoparlör, Sessize Al, FaceTime, Kişi Ekle gibi seçenekler ekranın ortasında bulunurken; yeni sürümde bu butonların yerleri değiştirilerek, ekranın alt kısmında konumlandırıldı.

Arama reddetme butonu sağ alt köşeye alındı

Göze çarpan bir başka yenilik de, arama reddetme butonunun yerinin değiştirilmesi oldu. Daha öncesinde ekranın ortasında bulunan bu özellik, iOS 17’nin son beta güncellemesinden sonra sağ alt köşeye alınmış durumda.

Apple’ın bu değişikliğini, “Kişi Posteri” adlı yeni özelliğine uyum sağlamak için yaptığı belirtiliyor. İlk olarak iOS 17 güncellemesiyle birlikte tanıtılan bu fonksiyon, rehberinizde kayıtlı olan bir kişiye özel bir fotoğraf belirlemenize olanak sağlıyor. Seçtiğiniz görüntü, söz konusu kişi sizi aradığında ekranın tamamını kaplayacak şekilde görünür hale geliyor.

Fakat eski arama ekranında, tuşlar ekranın ortasında olduğu için kişi posterinin tam olarak net bir şekilde görünmesine engel olma ihtimali vardı. Apple bu tuşları ekranın altına kaydırarak, orta kısımda boş bir alan açılmasını sağladı ve böylece engel kalkmış oldu.

iOS 17 alacak iPhone modelleri

Apple, iOS 17 işletim sistemi ile birlikte bazı eski iPhone’lara güncelleme desteğini kesiyor. 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone 8 ve iPhone X modelleri artık miladını doldurduğu için bu güncellemeden faydalanamayacak. Ancak iPhone SE 2 ve iPhone XR’dan sonraki modeller iOS 17’yi destekleyecek.

iOS 17 alacak telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE (2.nesil)

iPhone SE (3.nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iOS 17 ne zaman yayınlanacak?

Apple her sene olduğu gibi bu yıl da iOS’un yeni sürümünü Eylül ayında piyasaya sürecek. Hatırlatmak gerekirse, iOS 16 geçtiğimiz sene 12 Eylül tarihinde indirmeye sunulmuştu. Apple güncelleme takvimine bağlı kalırsa, iOS 17’nin tahminen Eylül ayının ortalarında destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunulması bekleniyor.