iOS 17 alacak iPhone modelleri açıklandı

Apple bugün WWDC 2023 etkinliğinde, iPhone kullanıcılarının heyecanla beklediği iOS 17 işletim sistemini resmen duyurdu. Uzun bir süredir beklenen bu yazılım, kullanıcılara çok sayıda yeni özellik vaat ediyor. Çevrimdışı haritalar ve Siri değişiklikleri gibi detaylarla gelen güncelleme, markanın akıllı telefon modelleri için bir sonraki büyük yazılım güncellemesi olacak ve çeşitli üretkenlik iyileştirmelerinin yanı sıra cihazla yeni etkileşim yolları vaat eden fonksiyonlar içerecek.

Yeni iOS güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcıları, cihazlarını adeta yepyeni bir deneyime ulaştıracak. Güncellemenin öne çıkan yenilikleri arasında yeni Siri etkinleştirme seçeneği, AirDrop paylaşımlarına yönelik yeni iyileştirmeler, iMessage ve FaceTime’da iletişim kurmanın yeni yolları ve iPhone’u bir “akıllı ekrana” dönüştüren yeni bir kullanım modu yer alacak. Peki ya iOS 17 alacak iPhone modelleri hangileri olacak? İşte o detaylar…

iOS 17 alacak telefonlar belli oldu

iPhone 8 ve iPhone X modelleri için bir dönemin sonuna gelindi. Yeni iOS 17 güncellemesi ne yazık ki bu iki eski Apple akıllı telefon modelini desteklemiyor. Söz konusu iki cihaz için en son güncelleme, iOS 16 olarak kalacak. Dolayısıyla yeni işletim sistemi sürümünün yalnızca 2. nesil iPhone XR ve iPhone SE ile başlayan modellerle uyumlu olacağı anlaşılıyor. Güncellemeden faydalanacak olan cihazlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone SE (2.nesil)

iPhone SE (3.nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Apple, WWDC 2023 sunumu sonrası iOS 17 beta testleri için hazırlıklara başladı. Güncellemenin kararlı sürümü ise 2023’ün üçüncü çeyreğinde, iPhone 15 serisi lansmanı ile birlikte uyumlu modellerde kullanıma sunulmaya başlanacak.

iOS 17 özellikleri

Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, “iOS 17 güncellemesi ile her gün kullandığımız özellikleri yeniden tasarlayarak iPhone cihazlarını daha kişisel ve sezgisel bir hale getirdik” dedi. Telefon, FaceTime, Mesajlar ve AirDrop’taki büyük değişikliklerin yanı sıra yeni Journal ve StandBy uygulamalarının da altını çizdi.

iOS 17 yenilikleri arasında en çok dikkat çeken unsurlardan bir tanesi, Kişi Posterleri adı verilen yeni araçr oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kişilerin arama sırasında ekranda nasıl görüneceğini pratik bir şekilde özelleştirme imkanına sahip olacak. Bununla birlikte gelen aramalara yepyeni bir görünüm kazandırılabilecek. Kişi listenizdeki her bir üye için farklı tipografi ve yazı tipi renklerinden yararlanarak, ayrıca fotoğraf ve Memoji seçmek de mümkün bir hale gelecek.

FaceTime hizmeti artık kayıtlı mesajları destekleyecek. Bu sayede kullanıcılar müsait olmayan bir arkadaşını aradıkları zaman, alıcının daha sonra erişebileceği bir ses ya da video bırakma şansına ulaşacak. Video konferans uygulamasına gelen bir diğer önemli yenilik ise “tepki emojileri” desteği olacak.

iOS 17’nin bir diğer dikkat çekici yeniliği ise iMessage ile alakalı oldu. Anlık mesajlaşma uygulamaları WhatsApp ve Telegram’ın ardından nihayet bir metin balonunda kaydırma hareketi ile belirli mesajlara yanıt vermek mümkün olacak. Öte taraftan kullanıcılar, mesajları daha kolay bir şekilde bulmak için filtrelere sahip yeni bir arama motoruna ulaşabilecek.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, bir varış noktasında güvenli bir şekilde ulaştığını diğer bir aile üyesine ya da arkadaşına kolay bir şekilde bildirebilecek. Kullanıcılar hedefe doğru bir şekilde ilerlemiyorsa, konum ve pil seviyesi gibi faydalı bilgiler seçilen kişi ile geçici olarak paylaşılacak.

Öte yandan kullanıcılar, insanlar ya da evcil hayvanlar gibi fotoğraflardaki nesneleri kullanarak Canlı Çıkartmalar oluşturabilecek. Bu çıkartmalar, daha sonra WhatsApp gibi üçüncü taraf uygulamalarda kullanılabilmek üzere klavyenin medya bölümünde saklı tutulacak.

Pek çok kişinin heyecanla beklediği bir diğer iOS 17 özelliği ise Journal uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu hizmet, kullanıcıların belirli tarihlerde yaşadıkları anları hatırlamaları için küçük bir “günlük” işlevi görecek. Ancak makine öğrenimi sayesinde yeni anılara girmek için kişiye özel önerilerde bulunulacak.

Öneriler, kamera tarafından kayıt edilen görüntüler ve videolar, ziyaret edilen yerler, uygulanan egzersizler ve çok daha fazlası da dahil olmak üzere cihazın kaynaklarını içeren son etkinliklerden faydalanacak. Şirket, bu anıların Apple dahil olmak üzere hiç kimse tarafından görüntülenemeyeceğinin altını çiziyor. Kullanıcıların günlüklerini kilitlemesi mümkün olacak. Öte yandan şirket, geliştiricilerin uygulamalarını Journal ile entegre etmelerine imkan sağlayan Jorunaling Suggestions API’sini de duyurdu.

Canlı Sesli Mesaj özelliği ile birlikte kullanıcılar, birisi sesli mesaj bıraktığı zaman gerçek zamanlı transkripsiyonu görmesine ve gönderen mesajını bırakırken bir aramayı yanıtlama fırsatına sahip olacak. Operatörler tarafından spam olarak tanımlanan çağrılar Canlı Sesli Mesaj olarak görünmeyecek ve bunun yerine anında otomatik bir şekilde reddedilecek. Şirket, bu özelliğin Neural Engine sayesinde mümkün hale geldiğini, bu nedenle özelliğin tamamen cihazda işlendiğini ve Apple dahil kimsenin içeriğe erişimi olmadığını vurguluyor.

Öne çıkan iOS 17 özellikleri arasında StandBy adı verilen yeni bir mod yer alıyor. Bu modla beraber kullanıcılar, telefon yatay yönde şarj olurken otomatik olarak görünen yeni bir kullanıcı arabirimi ile karşılaşacak. iPhone’un ‘her zaman açık ekran’ özelliğinden yararlanan bu işlevle beraber kullanıcıların tarih, saat ve hava durumu gibi hızlı bilgilere erişmelerine katkı sağlanacak. Ayrıca şarkı sözleri, takvim ve canlı etkinlikler gibi özellikler de bu modda yer alacak.

iOS 17’nin yenilikleri arasında son olarak “Hey Siri” özelliğinin artık tarihe karışacağından bahsetmekte yarar var. Apple, sesli asistan hizmeti olan Siri’nin ses aktiviasyonunu değiştirmeye karar verdi. Kullanıcılar artık “Hey Siri” demek yerine, iPhone’un sanal asistanını çağırmak için yalnızca “Siri” komutunu kullanabilecek.