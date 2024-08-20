A101’den performans canavarı iPhone 14 için 9 bin TL indirim

iPhone 14 indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. Üst düzey yeni bir akıllı telefon satın almayı planlayan tüketiciler için dikkat çekici bir fiyat avantajı sunuldu. A101 mağazalarında cihaz kaçırılmayacak rakamlardan alıcılarla buluştu. Yüksek performanslı bir donanıma ev sahipliğinde bulunan model bu indirimle beraber yeniden ilgi odağı haline geldi.

Kısa sürede büyük bir ilgi toplamayı başaran iPhone 14 indirimi devam ediyor. 9 bin TL’lik cazip bir indirim avantajıyla dikkatleri üzerinde toplayan cihaz tüketiciler adına büyük bir fırsat oluşturuyor. Peki ya 2024 yılında iPhone 14 alınır mı? Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 16 akıllı telefon ailesi için geri sayım başlarken, şirketin bir önceki üst düzey telefon modeliyle ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik. iPhone 14’ün fiyatı, avantajları ve dezavantajları hakkında akıllarda soru işareti oluşturan bütün ayrıntılara yanıt kazandırdık.

iPhone 14’ün indirimli A101 fiyatı ne kadar?

iPhone 14 fiyatı şu anda Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden 51 bin 499 TL’den başlayan rakamlardan satılıyor. Elbette ki bu rakamlar cihazın 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümünü içeriyor. Telefonun 256 GB depolamalı sürümü 55 bin 999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Son olarak 512 GB’lık versiyon 64 bin 999 TL’den sunuluyor.

iPhone 14 A101 indirimi ile 9 bin TL’lik bir fiyat ayrıcalığı tanıyor. 256 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle 46 bin 999 TL fiyat etiketine sahip olan cihaz şimdiden yoğun bir ilgi görüyor. A101 Ekstra’ya özel sunulan indirim kapsamında telefon mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle elde edilebiliyor.

iPhone 14 alınır mı? Özellikleri, avantajları ve dezavantajları

iPhone 14 özellikleri ile kullanıcılar için yüksek performanslı bir deneyim sağlıyor. 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan cihaz Apple A15 Bionic çipinden güç alıyor. 512 GB’a kadar dahili depolama alanı ve 6 GB RAM kapasitesi ile gelen model arkada tarafta çift kamera seti sunuyor. 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lense sahip telefonun önünde ise 12 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Performans canavarı iPhone 14’ün avantajları kısaca şu şekilde sıralanıyor:

Şık ve estetik tasarımıyla öne çıkıyor. Yüksek performanslı işlemcisi ve gelişmiş yazılım optimizasyonlarıyla amiral gemisi deneyimi yaşatıyor. 2022 yılında piyasaya çıkan cihaz uzun süreli güncelleme garantisi sunarak bu yılki iOS 18 işletim sisteminden ve önümüzdeki yıllarda gelecek güncellemelerden de yararlanabilecek.

iPhone 14’ün dezavantajları arasında ise şu unsurlar karşımıza çıkıyor:

Cihazın satış fiyatı bazı tüketiciler için pahalı seviyelerde olabilir. Sınırlı depolama alanı sunan cihaz 1 TB gibi daha yüksek kapasite seviyelerine ihtiyaç duyan tüketicilere hitap etmeyebilir. Sınırlı renk seçeneğine sahip olması küçük de olsa bir dezavantaj doğuruyor.

Peki ya siz iPhone 14 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bütçenizin yetmesi ve yeni bir telefona ihtiyacınız olması halinde bu cihazı satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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