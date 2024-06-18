Apple’dan iPhone cihazları için yeni işletim sistemi güncellemesi geldi. Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar için iOS 17.6 Beta 1 güncellemesi yayınlandı. Bununla birlikte şirket aynı zamanda iPadOS 17.6, macOS Sonoma 14.6, watchOS 10.6, tvOS 17.6 ve VisionOS 1.3 güncellemelerinin ilk Beta sürümlerini de karşımıza çıkardı.

Apple tarafından yayınlanan yeni güncellemeler iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ve Apple Vision Pro cihazları için sunuldu. Şimdilik bu güncellemelere yalnızca Developer üyeleri erişim sağlayabilirken, ilerleyen haftalarda güncellemelerin herkese açık kararlı sürümle karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. Peki ya yeni güncellemeler neler sunuyor? İşte ayrıntılar…

iOS 17.6 Beta 1 hata düzeltmeleri ve iyileştirmelere odaklanıyor

9to5Mac’in haberine göre Apple şimdilik ne yazık ki güncellemelerin sürüm notlarını paylaşmadı. Dolayısıyla iOS 17.6 Beta 1 ile gelen yeni özellikler şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat yine de güncellemenin daha çok hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve birtakım kararlılık sorunlarına odaklandığı tahmin ediliyor. Yeni güncellemenin bazı güvenlik kusurlarını da ortadan kaldırmaya yardımcı olması bekleniyor.

Şu anda tüm eforunu yeni iOS 18 işletim sistemi üzerine yoğunlaştıran Apple, bu nedenle iOS 17.6 Beta 1 güncellemesinde önemli yenilikler sunmuyor. Bilindiği üzere bu durum, şirketin mevcut işletim sistemleri için uyguladığı alışılmış bir strateji olarak görülüyor. Yeni güncellemelerin yayın tarihinden önce şirket, mevcut yazılımların yeni sürümlerinde daha çok iyileştirme ve düzeltmeleri ön planda tutuyor.

iOS 18 için geri sayım başladı

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde piyasaya duyurduğu iOS 18 işletim sistemi çok sayıda ilgi çekici yeni özelliğe ev sahipliği yapacak. Birbirinden işlevsel yenilikleri bünyesine getirecek olan yazılım, yapay zeka konusunda çığır açıcı bir deneyim yaratmaya odaklanacak. Merakla beklenen güncellemeyle birlikte iPhone cihazlarında ChatGPT hizmetinden yerel olarak faydalanmak mümkün hale gelecek. Başta Siri olmak üzere iPhone’ların hemen her noktasına AI tabanlı dokunuşlarda bulunulacak.

iOS 18 işletim sistemi, geçen yıl yayınlanan iOS 17 yazılımını çalıştıran tüm iPhone modelleri ile uyumlu olacak. Apple’ın Developer programına kayıtlı olan kullanıcılar cihazlarının Genel sayfasına giderek Yazılım Güncelleme sayfasından yeni güncellemenin ilk Beta sürümünü aratabileceğini belirtmekte yarar var.

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