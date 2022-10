George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı kitabından uyarlanan Game of Thrones dizisi tüm zamanların en çok sevilen ve dizilerinden biri olmuştu. Şimdi ise aynı yazarın Ateş ve Kan kitabından uyarlanan ve Targaryen ailesinin hikayesine odaklanan House of the Dragon dizisi izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

İzleyicileri Game of Thrones’dan iki yüz sene öncesine; ejderha binicisi hanedanı olan Targaryenlerin Westeros’ta Demir Taht’ta hüküm sürdükleri döneme götüren House of the Dragon ilk sezonunu tamamladı. Ancak tüm sezonu izlemenize rağmen hala dizide geçen dünyayı kafanızda canlandırmakta zorlanıyorsanız endişelenmeyin; zira HBO tarafından tasarlanan bir interaktif House of the Dragon haritası işini oldukça kolaylaştıracak.

Daha önce kullanıcılar tarafından Google Maps benzeri bir Game of Thrones haritası yayınlanmıştı. Şimdi ise benzer bir interaktif harita House of the Dragon dizisi için yayınlandı. Bu kez HBO tarafından yayınlanan House of the Dragon haritası, Westeros ve Essos’u daha iyi anlamanızı sağlıyor.

İnteraktif House of the Dragon haritası

House of the Dragon haritası dizide geçen Westeros ve Essos’taki konumları ve önemli noktaları gösteriyor. Haritada yer alan önemli alanlar interaktif elementler ile zenginleştirilmiş durumda. Örneğin herhangi bir alana tıkladığınızda (örneğin King’s Landing) ilgili bölgeye dair tüm hikayeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da dizide ilerleyen hikayeyi ve siyaseti daha iyi anlamanızı sağlıyor.

Diziyi daha iyi anlama noktasında George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabı da işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Ancak tahmin edersiniz ki 700+ sayfaya sahip olan bir kitabı 10 bölüme sığdırmak çok da kolay değil. Kitapta geçen bazı bölümlerin ise dizide hiç yer almadığını belirtmek gerekiyor. Ancak en azından House of the Dragon haritası ile bu boşlukları kolay bir şekilde doldurabilir ve bu sayede diziyi daha iyi anlayabilirsiniz.

Dilerseniz House of the Dragon: Targaryen Soyacağı‘na göz atarak Targaryen ailesi ve aile içindeki ilişkileri de kolay bir şekilde anlayabilir, diziyi daha anlaşılır hale getirebilirsiniz.

İnteraktif House of the Dragon haritasını daha iyi kullanabilmek için bilgisayar tarayıcısı üzerinden erişmenizi tavsiye ederiz. Zira mobil cihazlar üzerinden erişildiğinde ilgili harita kullanımının oldukça zor hale geldiğini belirtmemiz gerekiyor.

İlgili Westeros haritasına HBO’nun resmi sitesinden veya buradan ulaşabilirsiniz.