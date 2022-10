House of the Dragon: Targaryen Soyağacı (İNFOGRAFİK)

George R. R. Martin’in Buz ve Ateşin Şarkısı kitabından uyarlanan ve HBO üzerinden 2011-

2019 seneleri arasında tam sekiz sezon yayınlanan Game of the Thrones heyecanı House of

the Dragon ile kaldığı yerden devam ediyor.

Yine George R. R. Martin’in Ateş ve Kan kitabına dayanan dizi bizi Game of Thrones’dan iki yüz sene öncesine; ejderha binicisi hanedan olan Targaryenlerin Westeros’ta Demir Taht’ta hüküm sürdükleri döneme götürüyor.

House of the Dragon izlemek için Game of Thrones’u izlemiş olmanıza gerek yok, fakat Targaryen hanedanını ve dizinin gidişatını daha iyi anlamak için soyağacını görmenize ihtiyaç olabilir.

ExpressVPN tarafından hazırlanan Targaryen soyağacı ise tam olarak bu noktada izleyicilere rehberlik ediyor. House of the Dragon’dan Game of Thrones’a kadar olan hanedan soyağacının gösterildiği infografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Targaryen Ailesi Soyağacı

İnfografiğin büyük halini görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.

