Google Finans’ın yapay zeka özellikleri nihayet Türkiye’ye geldi

Reklam

Google, ABD ve Hindistan'da test edilen yapay zeka destekli Google Finans'ı nihayet kararlı sürüme taşıdı.

Yeni özellikler Türkiye de dahil olmak üzere 100'den fazla ülkede kullanıcılara sunuldu.

AI destekli yenilenmiş versiyon, hisse senedi değişimlerini analiz eden "Nedenini Öğrenin" butonu ve kişiselleştirilmiş finansal özetleriyle kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor.

Google Finans platformunda yatırımcıların piyasa hareketlerini daha hızlı bir şekilde anlamlandırıp yorumlamalarına yardımcı olan yapay zeka destekli özellikler nihayet Türkiye’deki kullanıcılara da sunulmaya başlandı.

Bu yeni güncelleme ile birlikte karmaşık finansal veriler ve pazar analizleri AI tabanlı bir süzgeçten geçirilerek kullanıcılara anlaşılır özetler sunacak. “Nedenini Öğrenin” butonu sayesinde kullanıcılar bir hisse senedindeki ani değişikliklerin perde arkasını hızlıca öğrenebilecek. Aynı zamanda kazanç raporları ve makroekonomik gelişmeler de tek paragrafta özetlenecek.

Reklam

Türkiye dahil 100 ülkede Google Finans yapay zeka desteğine kavuştu

İlk olarak ABD ve Hindistan’de test sürümüyle kullanıcılara sunulan yapay zeka destekli Google Finans, şimdi Türkiye de dahil olmak üzere 100’den fazla ülkeye geliyor. Google’ın yeni hizmetleri başlıca şu şekilde özetleniyor:

Piyasa hakkındaki karmaşık sorulardan bireysel hisse senetlerine ilişkin detaylara kadar her şeyi sorabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak bağlantılar içeren kapsamlı bir yapay zeka yanıtı alacaksınız.

Yeni grafik araçları, hareketli ortalama zarfları ve mum çubukları grafikleri gibi teknik göstergeleri açıp kapatarak temel performansın ötesine geçmenizi sağlar.

Yenilenmiş haber akışı ve emtia ve kripto para birimleri için genişletilmiş veriler, piyasalar hareket ettikçe sizi bilgilendirir.

Şirketlerin kazanç açıklamalarını canlı ses kaydı, senkronize transkriptler ve yapay zeka tarafından oluşturulan analizlerle takip edin.

Yapay zeka destekli Google Finans şu anda Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Pakistan, Güney Kore, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de kullanılabiliyor. Çok yakında daha fazla ülkede bu özelliklerin destekleneceği vurgulanıyor.