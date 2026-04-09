Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler İnternet Yapay Zeka

    Google Finans’ın yapay zeka özellikleri nihayet Türkiye’ye geldi

    Google Finans yapay zeka destekli yeni özelliklerini nihayet Türkiye'deki kullanıcılarına da sunmaya başladı.
    Google Finance
    Reklam
    • Google, ABD ve Hindistan'da test edilen yapay zeka destekli Google Finans'ı nihayet kararlı sürüme taşıdı.
    • Yeni özellikler Türkiye de dahil olmak üzere 100'den fazla ülkede kullanıcılara sunuldu.
    • AI destekli yenilenmiş versiyon, hisse senedi değişimlerini analiz eden "Nedenini Öğrenin" butonu ve kişiselleştirilmiş finansal özetleriyle kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor.

    Google Finans platformunda yatırımcıların piyasa hareketlerini daha hızlı bir şekilde anlamlandırıp yorumlamalarına yardımcı olan yapay zeka destekli özellikler nihayet Türkiye’deki kullanıcılara da sunulmaya başlandı.

    Bu yeni güncelleme ile birlikte karmaşık finansal veriler ve pazar analizleri AI tabanlı bir süzgeçten geçirilerek kullanıcılara anlaşılır özetler sunacak. “Nedenini Öğrenin” butonu sayesinde kullanıcılar bir hisse senedindeki ani değişikliklerin perde arkasını hızlıca öğrenebilecek. Aynı zamanda kazanç raporları ve makroekonomik gelişmeler de tek paragrafta özetlenecek.

    Reklam

    Türkiye dahil 100 ülkede Google Finans yapay zeka desteğine kavuştu

    İlk olarak ABD ve Hindistan’de test sürümüyle kullanıcılara sunulan yapay zeka destekli Google Finans, şimdi Türkiye de dahil olmak üzere 100’den fazla ülkeye geliyor. Google’ın yeni hizmetleri başlıca şu şekilde özetleniyor:

    • Piyasa hakkındaki karmaşık sorulardan bireysel hisse senetlerine ilişkin detaylara kadar her şeyi sorabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak bağlantılar içeren kapsamlı bir yapay zeka yanıtı alacaksınız.
    • Yeni grafik araçları, hareketli ortalama zarfları ve mum çubukları grafikleri gibi teknik göstergeleri açıp kapatarak temel performansın ötesine geçmenizi sağlar.
    • Yenilenmiş haber akışı ve emtia ve kripto para birimleri için genişletilmiş veriler, piyasalar hareket ettikçe sizi bilgilendirir.
    • Şirketlerin kazanç açıklamalarını canlı ses kaydı, senkronize transkriptler ve yapay zeka tarafından oluşturulan analizlerle takip edin.

    Yapay zeka destekli Google Finans şu anda Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Pakistan, Güney Kore, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de kullanılabiliyor. Çok yakında daha fazla ülkede bu özelliklerin destekleneceği vurgulanıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.