ChatGPT artık finans uzmanı gibi banka hesaplarını yönetebiliyor

OpenAI, ChatGPT'ye banka hesaplarınızı entegre edebileceğiniz yeni finansal araçlar getirdi.

Kullanıcılar artık yapay zekaya "Geçen ay dışarıda yemeğe ne kadar harcadım?" ya da "Aboneliklerimi nasıl optimize ederim?" gibi sorular sorup anında yanıt alabilecek.

Bu yeni özellik ilk etapta ABD'deki ChatGPT Pro kullanıcıları için kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT için finansal entegrasyon getirdiğini duyurdu. Bu yenilik öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “Pro” plan abonelerine sunuluyor. Daha sonra diğer ülkelerdeki kullanıcıların da bu özellikten yararlanması bekleniyor.

ChatGPT’nin yeni özelliği, kullanıcıların banka hesaplarını, yatırımlarını ve kartlarını doğrudan yapay zekaya bağlayarak finansal analizler yapmalarına ve kişiselleştirilmiş planlama gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

12 binden fazla banka ve finansal hizmeti destekliyor

OpenAI tarafından duyurulan özellik, uygulamaları finans kuruluşlarına bağlamasıyla bilinen Plaid platformuyla entegrasyonu kullanıyor. Şirketten gelen bilgilere göre sistem Chase, Fidelity, Charles Schwab, Robinhood, American Express ve Capital One dahil olmak üzere 12 binden fazla banka ve finansal hizmeti destekliyor.

Kullanıcılar banka hesaplarını ChatGPT’ye bağladıktan sonra yatırım portföyü performanslarını, son harcamalarını, aktif aboneliklerini ve yaklaşan ödemelerini gösteren bir kontrol paneline erişebiliyor. ChatGPT ayrıca finansal alışkanlıklar ve kişisel hedefler hakkında bağlam odaklı soruları da yanıtlayabiliyor.

OpenAI tarafından sunulan örnekler arasında “Son zamanlarda daha fazla harcama yaptığımı hissediyorum. Bir şey değişti mi?” ya da “Önümüzdeki beş yıl içinde ev satın almak için bir plan oluşturmama yardımcı olun” gibi istekler yer alıyor. Yeni GPT-5.5 modeli, finans konularına ilişkin bağlamsal akıl yürütmeyi daha iyi ele almak için özel olarak optimize ediliyor.

Şirket, ChatGPT üzerinden her ay 200 milyondan fazla kullanıcının finansla ilgili sorular sorduğunu vurguluyor. Bu nedenle OpenAI, finansal yanıtların doğruluğunu artırmayı amaçlayan özel ölçütler oluşturmak için sektör uzmanlarıyla birlikte çalışıyor.

ChatGPT’nin finans aracı nasıl kullanılır?

OpenAI’ın tanıttığı yeni finans özelliği, ChatGPT kenar çubuğundaki “Finans” seçeneği aracılığıyla ya da “@Finans, hesaplarımı bağla” gibi komutlarla sağlanıyor. Buradan itibaren yapay zeka, Plaid aracılığıyla kullanıcıyı kimlik doğrulama ve hesap senkronizasyonu sürecinde yönlendiriyor.

OpenAI ayrıca gelecekte Intuit desteğini entegre etme planlarını da doğruladı. Bu da vergi, kredi onayı ve hisse senedi veya yatırım satışıyla ilgili finansal etkiler gibi konularda daha gelişmiş analizlere olanak sağlayacak.

Gizlilik konusunda kullanıcılar “Ayarlar > Uygulamalar > Finans” bölümüne giderek bağlı hesapları kaldırabilir. OpenAI’a göre senkronize edilen veriler, hizmetten bağlantı kesildikten sonra 30 gün içinde ChatGPT’den silinecek.

Hiro satın alımından 1 ay sonra duyuruldu

Yeni özellik, OpenAI’ın Hiro adlı girişimi satın almasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Şirket, kişisel finans sektöründe faaliyet gösteriyordu. Ayrıca Ribbit Capital, General Catalyst ve Restive gibi fonların desteğini almıştı.

OpenAI, ekibin nihai üründeki doğrudan rolünü detaylandırmasa da deneyimlerinin aracın geliştirilmesine yardımcı olduğunu doğruladı.

Kimler kullanabiliyor?

İlk olarak bu finansal araç yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ChatGPT’nin web sürümünde ve iOS uygulamasında “Pro” aboneleri için kullanılabilir olacak.

TechCrunch’a göre OpenAI, ilk test aşamasında alınan geri bildirimleri analiz ettikten sonra özelliği “Plus” kullanıcılarına da genişletmeyi planlıyor.