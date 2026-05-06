Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Instagram ve Facebook, kullanıcıların kemik yapısını inceleyerek yaşlarını doğrulayacak

    Meta, 13 yaş altı çocukları platformdan uzak tutmak için yapay zekayla boy ve kemik yapısını taramaya başlıyor.
    instagram facebook
    Reklam
    • Meta, Instagram ve Facebook'ta 13 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için boy ve kemik yapısı analiz eden bir yapay zeka sistemini hayata geçiriyor.
    • Görsel verileri profil etkileşimleriyle birleştiren teknolojiyle belirlenen hesaplar, yaş kanıtlanana kadar otomatik olarak askıya alınacak.
    • Şirket ayrıca çocuk güvenliğini artırmak amacıyla daha sıkı denetimler içeren "Genç Hesapları" uygulamasını pek çok yeni ülkede aktif hale getirdiğini duyurdu.

    Meta, Facebook ve Instagram mecralarındaki 13 yaş altı kullanıcıları belirleyip uzaklaştırmak amacıyla yapay zekadan faydalanacağını duyurdu. Şirket, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki boy uzunluğu ya da kemik yapısı gibi görsel detayları tarayarak kullanıcıların yaşını tahmin etmeyi planlıyor.

    Meta yüz tanıma değil, görsel analiz yapacak

    Blog yazısında konuya açıklık getiren Meta, söz konusu teknolojinin yüz tanıma sistemi olmadığını vurguladı. Geliştirilen yapay zeka, bireyleri kimlik bazlı tanımlamak yerine sadece genel görsel temalara odaklanıyor. Şirketin topladığı veriler; metin analizleri ve kullanıcı etkileşimleriyle birleştirilerek yaş sınırının altındaki hesapların çok daha isabetli şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

    Reklam

    Profil detayları mercek altında olacak

    Sistem halihazırda belirli ülkelerde aktif olsa da, Meta yönetimi uygulamayı dünya geneline yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka sadece görselleri değil, doğum günü kutlamaları veya okul notlarından bahsedilen profil bilgilerini de tarayacak.

    Meta yapay zeka yaş doğrulaması
    Meta yapay zeka ile yaş doğrulamasını başlatıyor. Kaynak: Meta

    Yorumlar, biyografiler ve gönderi açıklamaları gibi pek çok alanı inceleyecek olan ABD’li teknoloji devi, planlanan özelliği ilerleyen dönemde Instagram Live ve Facebook Gruplar gibi bölümlere de entegre etmeyi planlıyor.

    Şüpheli hesaplar askıya alınacak

    Tespit edilen şüpheli hesaplar Meta tarafından devre dışı bırakılacak. Kullanıcıların hesaplarını geri alabilmesi için yaşlarını resmi olarak kanıtlamaları gerekecek. Meta’nın almış olduğu bu karar, New Mexico’daki bir davanın ardından geldi. Hatırlanacağı üzere şirket, çocukların güvenliği konusunda tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolarlık bir tazminat cezasına çarptırılmıştı.

    Meta yapay zeka yaş doğrulaması
    Kaynak: Meta

    Meta’nın Genç Hesapları yaygınlaşıyor

    Diğer taraftan şirket, Instagram’daki kısıtlı “Genç Hesapları” özelliğini Brezilya ve 27 Avrupa Birliği ülkesine genişlettiğini açıkladı. Otomatik olarak devreye giren uygulama; yabancılardan gelen mesajları engelleme, zararlı yorumları gizleme ve hesabı varsayılan olarak gizli tutma gibi önlemler içeriyor.

    Söz konusu koruma kalkanının Haziran ayında Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde Facebook kullanıcılarına da sunulması hedefleniyor.

    Reklam
    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.