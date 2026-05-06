Instagram ve Facebook, kullanıcıların kemik yapısını inceleyerek yaşlarını doğrulayacak

Reklam

Meta, Instagram ve Facebook'ta 13 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için boy ve kemik yapısı analiz eden bir yapay zeka sistemini hayata geçiriyor.

Görsel verileri profil etkileşimleriyle birleştiren teknolojiyle belirlenen hesaplar, yaş kanıtlanana kadar otomatik olarak askıya alınacak.

Şirket ayrıca çocuk güvenliğini artırmak amacıyla daha sıkı denetimler içeren "Genç Hesapları" uygulamasını pek çok yeni ülkede aktif hale getirdiğini duyurdu.

Meta, Facebook ve Instagram mecralarındaki 13 yaş altı kullanıcıları belirleyip uzaklaştırmak amacıyla yapay zekadan faydalanacağını duyurdu. Şirket, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki boy uzunluğu ya da kemik yapısı gibi görsel detayları tarayarak kullanıcıların yaşını tahmin etmeyi planlıyor.

Meta yüz tanıma değil, görsel analiz yapacak

Blog yazısında konuya açıklık getiren Meta, söz konusu teknolojinin yüz tanıma sistemi olmadığını vurguladı. Geliştirilen yapay zeka, bireyleri kimlik bazlı tanımlamak yerine sadece genel görsel temalara odaklanıyor. Şirketin topladığı veriler; metin analizleri ve kullanıcı etkileşimleriyle birleştirilerek yaş sınırının altındaki hesapların çok daha isabetli şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

Reklam

Profil detayları mercek altında olacak

Sistem halihazırda belirli ülkelerde aktif olsa da, Meta yönetimi uygulamayı dünya geneline yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka sadece görselleri değil, doğum günü kutlamaları veya okul notlarından bahsedilen profil bilgilerini de tarayacak.

Yorumlar, biyografiler ve gönderi açıklamaları gibi pek çok alanı inceleyecek olan ABD’li teknoloji devi, planlanan özelliği ilerleyen dönemde Instagram Live ve Facebook Gruplar gibi bölümlere de entegre etmeyi planlıyor.

Şüpheli hesaplar askıya alınacak

Tespit edilen şüpheli hesaplar Meta tarafından devre dışı bırakılacak. Kullanıcıların hesaplarını geri alabilmesi için yaşlarını resmi olarak kanıtlamaları gerekecek. Meta’nın almış olduğu bu karar, New Mexico’daki bir davanın ardından geldi. Hatırlanacağı üzere şirket, çocukların güvenliği konusunda tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolarlık bir tazminat cezasına çarptırılmıştı.

Meta’nın Genç Hesapları yaygınlaşıyor

Diğer taraftan şirket, Instagram’daki kısıtlı “Genç Hesapları” özelliğini Brezilya ve 27 Avrupa Birliği ülkesine genişlettiğini açıkladı. Otomatik olarak devreye giren uygulama; yabancılardan gelen mesajları engelleme, zararlı yorumları gizleme ve hesabı varsayılan olarak gizli tutma gibi önlemler içeriyor.

Söz konusu koruma kalkanının Haziran ayında Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde Facebook kullanıcılarına da sunulması hedefleniyor.