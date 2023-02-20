Milyarder iş insanı Elon Muk geçtiğimiz aylarda kritik bir adım atarak mavi tik doğrulama rozetini Twitter Blue abonelerine özel bir şekilde ücretli hale getirmişti. Şimdi ise benzer bir hamle Meta’dan geldi. Mark Zuckerberg liderliğinde faaliyet gösteren şirket, iki popüler sosyal medya platformu olan Instagram ve Facebook için Meta Verified adlı abonelik seçeneğini duyurdu.

Meta Verified fiyatı ne kadar?

Twitter Blue benzeri bir abonelik sistemi olarak karşımıza çıkan Meta Verified, Instagram ve Facebook kullanıcılarından web sürümünde ayda 11,99 dolar, mobil sürümde ise 14,99 dolar karşılığında edinilebilecek. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yeni hizmetin kullanıcılara bir doğrulama rozeti, platformlar arasında daha fazla görünürlük, öncelikli destek imkanı ve daha fazlasını sağlayacağını aktardı. Özelliğin bu hafta belirli ülkelerde kullanıma sunulacağı belirtildi. Zuckerberg’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Bu hafta, hesabınızı bir devlet kimliğiyle doğrulamanıza, mavi tik almanıza, sizi taklit eden hesaplara karşı ekstra koruma elde etmenize ve müşteri desteğine doğrudan erişmenize olanak tanıyan bir abonelik hizmeti olan Meta Verified’ı kullanıma sunuyoruz. Bu yeni özelliğin amacı, tüm hizmetlerimizin özgünlüğünü ve güvenliğini artırmaktır.”

18 yaşından büyük kullanıcılar yararlanabilecek

Meta Verified abonelik paketini satın almak için öncelikle minimum aktivite gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor. En az 18 yaşında olan kullanıcıların bu imkandan yararlanabileceği belirtilirken; Facebook ya da Instagram adınız ve fotoğrafınız ile eşleşen devlet tarafından verilmiş bir kimlik ibraz etmeniz talep ediliyor. Öte yandan şirket, önceki gereksinimleri kullanılarak doğrulanan hesaplara herhangi bir değişiklik yapmayacağını ekliyor.

Meta Verified üyelik seçeneğini satın alan kullanıcılar pek çok avantaja sahip olacak. Örneğin hikayeler ve Reels içerikleri için özel çıkartmalardan yararlanabilecekler. Aynı zamanda ayda 100 ücretsiz yıldız ya da Facebook’ta içerik üreticilere bahşiş vermek için kullanabileceğiniz dijital para birimi alınabilecek.

Şirket, henüz işletme profillerinin bu abonelik seçeneği ile rozet için başvuru yapamayacağını ve tekrar doğrulama sürecinden geçmeden profil adınızı, kullanıcı isminizi, doğum gününüzü veya profil fotoğrafınızı değiştiremeyeceğinizi belirtiyor.

İki ülkede kullanıma sunuldu

Meta Verified özelliği şu anda Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma sunuldu. Web sürümü daha uygun fiyatlı olurken, iOS ve Android platformlarındaki uygulamalardan abonelik paketini satın alan kullanıcıların ise daha fazla para ödemesi gerekecek. Bunun nedeni ise muhtemelen Apple App Store ve Google Play Store’daki yüksek komisyon oranlarına dayanıyor. Sunulan abonelik seçeneğinin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulmaya başlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.