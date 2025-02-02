Instagram Reels için duraklatma özelliği test ediliyor

Instagram, Reels videoları için duraklatma özelliğini test ediyor.

Şimdiye kadar platformda yer almayan bu işlev, geç de olsa nihayet kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Şirket, TikTok'tan kullanıcı çekmeye odaklanarak, platformun ABD'deki belirsiz akıbetinden yararlanmaya çalışıyor.

Meta popüler sosyal medya platformu Instagram için uzun zamandır beklenen bir özelliği test ediyor. Platformda yer alan Reels videoları çok yakında tek bir dokunuşla duraklatma yeteneğine sahip olacak. Merakla beklenen bu basit ama önemli yenilik, özellikle de Çinli şirket ByteDance’e ait kısa video platformunun ABD’de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olmasının hemen ardından geldi.

ABD’de TikTok’un geleceğiyle ilgili belirsizlikten yararlanmayı amaçlayan şirket, bu stratejik adım ile kullanıcıları kendi bünyesine çekmeyi amaçlıyor. TikTok’un 5 Nisan’da ülkede kalıcı olarak yasaklanması beklenirken, uygulama halen daha Apple App Store ve Google Play Store’da yer almıyor. Bu da platformlar arasındaki rekabeti kızıştırmaya yardımcı oluyor.

Instagram Reels duraklatma işlevi bazı kullanıcılara açıldı

Meta ekibi Instagram Reels duraklatma işlevinin şu anda dünya çapında belirli bir kullanıcı grubuna sunulduğunu söyledi. Kullanıcı dostu bir özellik olarak nitelendirilen bu önemli yeniliğin daha geniş bir kullanıma sunulması için ise henüz bir tarih verilmediğini belirtelim.

Daha önce Instagram kullanıcıları Reels’daki videoları yalnızca ekrana basılı tutarak durdurabiliyordu. Bu işlem TikTok’taki tek dokunuşla durdurma kolaylığına kıyasla kullanıcı deneyimi için pek de işlevsel görülmüyordu. Fakat şirket şimdi bu ısrarından vazgeçmiş ve tıpkı rakiplerindeki kadar kolay bir deneyim sunmak istiyor gibi görünüyor.

Bu yeni özellik tanıtılmadan önce, Instagram Reels ekranına dokunulduğunda içerik oynatılmaya devam ederken videonun sesi kapatılıyordu. Fakat CNBC, Reels videolarının tek bir dokunuşla duraklatılabildiğini doğrulayarak, işlevselliğin test edildiğini ispatladı.

Instagram, TikTok’un boşluğunu doldurmakta kararlı duruyor

Reels videoları için gelen duraklatma özelliği şu anda bazı kullanıcılar tarafından test edilebilirken, Instagram’ın TikTok platformunun pazarda yaratacağı boşluğu kapatmak konusunda son derece kararlı olduğu anlaşılıyor. Meta yakın zamanda üst üste bazı adımlarda bulunarak, Çinli rakibine karşı adeta savaş açtı.

Duraklatma düğmesine ek olarak şirket ayrıca yakın zamanda ByteDance’in CapCut düzenleme uygulamasıyla doğrudan rekabet edecek Edits adında yeni bir video düzenleme uygulamasını da duyurdu. Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin açıklamasına göre Edits’in Şubat ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Tüm bu adımlarla birlikte Instagram, TikTok’un piyasadaki akıbetinin belirsizliğinden faydalanarak, kullanıcı ihtiyaçlarına doğrudan bir yanıt getirmek istiyor. Giderek daha rekabetçi hale gelen sosyal medya platformları arasında rakiplerini gerisinde bırakmak isteyen şirket, böylelikle pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırmaya odaklanıyor.