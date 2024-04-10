Instagram rakibi fotoğraf uygulaması: TikTok Notes geliyor

Çinli teknoloji devi ByteDance, TikTok’u daha geniş kitlelerle ulaştırmak için yeni bir adım atıyor. Şirket, Instagram rakibi yeni bir fotoğraf uygulaması üzerinde çalışıyor. TikTok ekibi tarafından geliştirilen yeni Notes uygulamasının çok yakında piyasaya sunulacağı beklenirken, uygulama ile ilgili merak edilen ilk detayların ipuçları paylaşıldı.

Kısa süre önce TikTok, çok yakında yeni fotoğraf uygulamasının kullanıcıların karşısına çıkacağını ifade eden bir bildirimle kullanıcılarını şaşırttı. Şimdiden büyük bir dikkat toplayan ve ilgi uyandıran bu uygulama, Instagram alternatifi olarak kullanıcılarla buluşacak. Şimdilik uygulamanın ne zaman yayınlanacağı açıklanmasa da platformdan neler beklenebileceğine dair kritik ayrıntılar geldi.

TikTok Notes için kullanıcılara bildirim gönderilmeye başlandı

TikTok’un kullanıcılarla paylaştığı bildirimde, yeni fotoğraf uygulaması hakkında önemli bilgiler sunuldu. Kullanıcıların çok yakında fotoğraflı gönderilerini TikTok Notes üzerinden yayınlama imkanı elde edeceği belirtildi.

Elbette ki platformun yalnızca bununla sınırlı olmayacağı, ayrıca kullanıcıların TikTok hesaplarından geçmişte paylaştıkları gönderileri de yeni uygulamada görüntüleme şansına sahip olacağı paylaşıldı. Yine de şirket bunun zorunlu olmadığını bildirdi.

Kullanıcıların isteğe bağlı olarak eski gönderilerini yeni sosyal medya uygulamasında paylaşıp paylaşmama kararı verebileceği aktarıldı. Bunun için Ayarlar penceresi üzerinden entegrasyon desteğinin açılıp kapatılabileceği duyuruldu.

Alex Friedman, X (eski adıyla Twitter) platformundan yaptığı paylaşımda, TikTok’un yeni sosyal ağı ile ilgili bildirimini aktardı. Bu bildirimde platformun şu mesaja yer verdiği görüldü: “TikTok fotoğrafları içeren herkese açık gönderilerinizi TikTok Notes’ta göstermemeyi tercih ediyorsanız, bu seçeneği şimdi devre dışı bırakın.”

Sosyal medya platformları her geçen gün birbirine daha çok benzemeye, birbirinin öne çıkan özelliklerini kopyalamaya devam ediyor. Fakat TikTok’un bu hamlesi, Instagram’ın doğrudan temel unsurlarından birini hedef alması nedeniyle büyük bir dikkat yaratıyor. Yine de daha önce Instagram uygulamasının TikTok’a karşı bu noktada savaş başlattığını, kısa biçimli video formatını kopyalayarak Reels özelliğini başlattığını belirtmekte yarar var.

Geçtiğimiz yıldan itibaren metin gönderilerini desteklemeye başlayan TikTok, son dönemlerde birçok farklı proje üzerine yoğunlaşmış durumda. YouTube’a karşı daha güçlü bir şekilde rekabet edebilmek adına uzun videolar için daha fazla yatırım gerçekleştirmeyi planlayan şirket, aynı zamanda ChatGPT rakibi bir yapay zeka sohbet robotu geliştiriyor.