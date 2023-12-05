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    Haberler Teknoloji

    TikTok’un sahibi ByteDance, ChatGPT’ye rakip oluyor

    TikTok'un sahibi olan Çinli teknoloji devi ByteDance, çok yakında ChatGPT benzeri bir sohbet robotu sunacak.
    ByteDance
    Görsel: South China Morning Post

    Son dönemlerde yapay zeka teknolojileri hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Günümüzde artık bir teknolojik trend haline gelen AI, özellikle de Sam Altman’ın CEO koltuğunda oturduğu OpenAI şirketiyle birlikte büyük bir ivme kazanmış durumda. OpenAI’nin geliştirdiği DALL-E görüntü oluşturma robotu ve ChatGPT sohbet robotuyla beraber piyasada pek çok alternatif yazılım kullanıcılara sunuldu. Google, X (eski adıyla Twitter) ve Meta gibi pek çok şirketten ChatGPT’ye alternatifler üretilirken, şimdi ise bir başka şirketten bu konuda önemli bir adım geldi.

    Ortaya çıkan son bilgilere göre Çinli sosyal medya platformu TikTok’un sahibi olan ByteDance şirketi de yapay zeka yarışına dahil olarak ChatGPT alternatifi bir sohbet robotu geliştirecek. Bu robota kendine özgü özellikler katarak güçlü bir seçenek yaratmak isteyen şirket, şimdiden çalışmalarına başlamış durumda. Peki ya ByteDance’in AI hizmetinden neler beklenecek? İşte internete sızdırılan ilk ayrıntılar…

    ByteDance üretken yapay zeka alanına giriyor

    Kısa video odaklı popüler sosyal ağ TikTok ile dünya çapında adından sıkça söz ettirmeyi başaran ByteDance ekibi, OpenAI’nin yarattığı ChatGPT yazılımına benzer bir proje için hazırlıklara başladı. South China Morning Post tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, bu noktada kendi veri ve davranış alışkanlıklarıyla özelleştirilmiş olan bir sohbet robotu oluşturmak istiyor. Gelen ilk ayrıntılar, beklenen hizmetin OpenAI imzalı GPT teknolojisini andıracağına işaret ediyor.

    İddialara göre ByteDance’in yeni sohbet robotu, tüm kullanıcılar için özelleştirilmiş bir deneyime ev sahipliği yapacak. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda belirli görevleri yerine getirme yeteneğine sahip olan hizmet, aynı zamanda bunun için geniş bir dil modelinden faydalanacak. ByteDance tarafından geliştirilen hizmetin amacı ise halihazırda mevcut ya da geliştirilme aşamasında olan teknolojilerle entegrasyon içinde çalışacak.

    AI sohbet robotu
    Görsel: Unsplash

    Yakında test aşamasına başlanacak

    Şimdiden Çin basınında ortaya çıkan iddialar, merakla beklenen chatbot hizmetinin bu yılın sonlarına doğru belirli kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bir süre sonra ise test edilen bu hizmetin tüm kullanıcılara açık bir şekilde yayınlanacağı belirtiliyor.

    South China Morning Post’un haberine göre ByteDance’in bu planları, çalışanlara gönderilen şirket içi bir mektupta ortaya çıktı. ByteDance ekibi burada hizmetin mevcut çözümlere nasıl bağlanabileceği konusunda bilgi verirken, ayrıca yeni üretken yapay zeka ürünlerinin de keşfedilebileceğini ifade ediyor.

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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