Instagram, Kanallar özelliğini tüm içerik üreticilere sunuyor

Meta çatısı altında hizmet veren sosyal medya platformu Instagram, bu yılın Şubat ayında Kanallar özelliğini test etmeye başlamıştı. İlk olarak Meta’nın CEO koltuğunda oturan Mark Zuckerberg tarafından duyurulan özellik, Telegram’da yer alan fonksiyona benzer bir şekilde, içerik üreticilerin metin, ses, fotoğraf ve video içeriklerle topluluklarıyla daha kolay bir etkileşim kurmalarına katkıda bulunuyor. Şimdiye kadar kısıtlı bir kullanıcı grubunun test ettiği araç, nihayet tüm kullanıcıların erişimine sunuldu.

Şirket, içerik üreticilerin takipçileri ile hızlı ve geniş ölçekle iletişim kurmalarına katkıda bulunan yeni bir araç olan Kanallar özelliğini platformda küresel olarak yayınladı. Instagram’ın yeni özelliğiyle beraber takipçi, hayran ve arkadaşlarıyla doğrudan bir kanala sahip olmak isteyen herkes bu araçtan yararlanabilecek. Kanallar’a erişmek isteyen kullanıcılar, DM (direkt mesajlar) bölümünden Önerilen Kanallar seçeneğine tıklayarak bu özellikten faydalanabilir.

Instagram, Kanallar özelliğini herkese açtı

Şirket, tüm Instagram kullanıcılarının yeni bir yayın kanalı keşfedebileceğini ve burada paylaşılan içerikleri görüntüleyebileceğini; ancak yalnızca kanala abone olan takipçilerinin yeni bir güncelleme olduğunda bildirim alacağını açıkladı. Aynı zamanda şirketten gelen bilgilere göre yeni bir kanal oluştururken, kanalın yaratıcılarının tüm takipçileri bir bildirim ile haberdar edilecek. Buna ek olarak, kullanıcıları doğrudan bir bağlantı üzerinden yönlendirecek bir çıkartma aracılığıyla Hikayeler bölümünde de kanalları tanıtmak mümkün bir hale gelecek.

Instagram platformuna gelen Kanallar özelliği ile beraber kullanıcılar, kurmuş oldukları kanalın bağlantılarını profilde yer alan biyografi kısmına sabitleyebilir. Öte yandan kanal üyeleri tarafından arkadaşları ile de paylaşılabilir. Kullanıcılar kanaldaki yeni güncellemelerde bildirim alırken, aynı zamanda isteğe bağlı olarak bu bildirimleri sessize alma şansına da sahip olabilecek.

Yeni Instagram özelliği ilk olarak Şubat ayında test edilmeye başlanmıştı. Şu anda ülkemizde de yaygın ve ilgiyle kullanılmaya başlanan özellik, kısa sürede büyük bir talep gördü. Son olarak şirket, kanallarda yayınlanan tüm içeriklerin de yine topluluk kurallarına tabi olduğunu duyurdu. Bu nedenle söz konusu kuralları ihlal eden yayınlar belirli araçlar sayesinde kolayca tespit edilecek ve olası kötüye kullanım senaryolarında otomatik bir şekilde kaldırılacak.

Instagram’da nasıl Kanal açılır?

Instagram’da Kanal oluşturmak oldukça basittir. Bu özellikten yararlanmak ve takipçilerini yeni haberlerle hızlı bir şekilde bilgilendirmek isteyen kullanıcılar, yalnızca birkaç saniyesini ayırıp aşağıdaki adımları takip ederek bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilir:

Öncelikle Instagram uygulamasını açın. Ekranın sağ üst köşesinde yer alan DM ikonuna tıklayın. Sağ üst kısımda bulunan artı (+) sembolüne basın. Yayın Kanalı Oluştur seçeneğine dokunduktan sonra kanal adı, hedef kitle, kanalın biteceği zaman ve kanalın profilinizde gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Bu adımları tamamladıysanız, artık kanalınız hazır durumda demektir. Bu aşamada “Bu gruba ad ver” seçeneğine tıklayarak kanalınıza isim vermeniz mümkündür. Öte yandan kanala yeni bir kullanıcı davet etmek için Üyeler bölümünün altında yer alan “Kişi Ekle” seçeneğine tıklayabilirsiniz.