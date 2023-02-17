Instagram, Telegram benzeri kanal özelliği geliştiriyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram, çok yakında tıpkı Telegram uygulamasında olduğu gibi bir kanal özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkabilir. Ortaya çıkan bu dikkat çekici gelişme, şirketin CEO koltuğunda oturan Mark Zuckerberg tarafından paylaşıldı. Yeni özellikle ilgili ilk ekran görüntüleri kullanıcılarla paylaşılırken; heyecanla beklenen bu fonksiyonun çok yakında herkese açık bir hale geleceği öğrenildi.

Ortaya çıkan bilgilere göre ilerleyen haftalarda Instagram’a gelmesi muhtemel olan yeni kanal özelliği ile birlikte kullanıcılar, Telegram’da olduğu gibi paylaşımlarını kanaldaki diğer üyelere kolay bir şekilde gönderebilecek. Burada metin, ses, fotoğraf ve hatta video içeriklerle kanalların geliştirilmesi mümkün kılınacak. Katılımcılar daha sonra canlı yayında olduklarında anketlerde oy kullanmanın yanı sıra, yayınlanan öğelere verilen tepkiler ile de etkileşim kurma imkanına sahip olacak. Fakat Messenger içinde oluşturulan kanallarda olduğu şekilde, sohbette aktif olarak yer alamayacaklar.

Instagram ‘kanal’ özelliği Mark Zuckerberg tarafından test ediliyor

Instagram uygulamasına gelecek olan yeni kanal özelliği, şu anda içerik oluşturan küçük bir grup insanla test edilmeye başlandı. Teste katılan isimlerden biri de Meta CEO’su Mark Zuckerberg oldu. Bu özellikle ilgili epey heyecanlı olduğu anlaşılan Zuckerberg, paylaştığı ekran görüntüsünde, Meta Channel isimli bir kanal oluşturduğunu takipçilerine gösterdi.

Aşağıdaki ekran görüntülerinden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere Instagram kanal özelliği ile birlikte kullanıcılar önemli duyurular paylaşma, fotoğraf ya da video yayınlama, ses kaydı iletme ve anket açma gibi fonksiyonlara toplu bir şekilde erişebilecek. Özellik, henüz test aşamasında olmasına rağmen Meta’nın projeyle epey ilgili göründüğü anlaşılıyor.

Instagram kanal özelliğini şu anda kısıtlı sayıda kullanıcısına açmış durumda. Bunun için bir ‘bekleme listesi‘ oluşturan platform, başvuran kullanıcıların erken erişimden yararlanmasına imkan tanıyor. Başvuru sırasında kullanıcılar, özelliğe dair pek çok detay veren şu notla karşılaşıyor:

Sınırsız bir hedef kitleye yayın yap : Yayın kanalı oluşturduğunda ve ilk mesajı gönderdiğinde tüm takipçiler katılmaya davet edilir.

: Yayın kanalı oluşturduğunda ve ilk mesajı gönderdiğinde tüm takipçiler katılmaya davet edilir. Kimlerin mesaj gönderebileceğini kontrol et : Sadece sen ve katkıda bulunanlar mesaj gönderebilirsiniz ancak hayranlar mesajları okuyabilir, ifade bırakabilir ve anketlerde oy kullanabilir.

: Sadece sen ve katkıda bulunanlar mesaj gönderebilirsiniz ancak hayranlar mesajları okuyabilir, ifade bırakabilir ve anketlerde oy kullanabilir. Kibar ve saygılı ol: Kişilerin güvende olduklarını ve olumlu karşılandıklarını hissetmeleri için kanalları Community Guidelines doğrultusunda inceleriz.

Instagram’ın kanal özelliğini herkese açık bir şekilde ne zaman yayınlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre şirket, ilerleyen haftalarda testlerini tamamlayıp nihayet bu fonksiyonu kullanıcılarına sunabilir. Öte yandan özelliğin kullanıcılar tarafından ilgi görmesi halinde, benzer bir özellik Facebook ve Messenger’da da başlatılabilir.