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    Muse Image: Meta’dan WhatsApp ve Instagram için yeni yapay zeka görsel modeli

    Meta, WhatsApp ve Instagram'da yüksek kaliteli görüntüler üretilmesini sağlayan Muse Image adlı yeni yapay zeka modelini tanıttı.
    Meta Muse Image yapay zeka
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    • Meta Superintelligence Lab tarafından geliştirilen Muse Image modeli resmen tanıtıldı.
    • Yeni model, WhatsApp ve Instagram üzerinde görsel oluşturma ile 30'dan fazla efekte ev sahipliği yapacak.
    • Yapay zeka modeli, ilk testlerde Google'ın Nano Banana 2 modelini geride bırakmayı başardı.
    • Meta ayrıca Muse Video adlı video oluşturma modeli üzerinde çalıştığını da duyurdu.

    Meta bugün Muse Image adlı yapay zeka görüntü oluşturma modelini resmen duyurdu. Şirketin tanıttığı yeni model, Meta AI’da görseller oluşturmanın yanı sıra WhatsApp ve Instagram’da bazı görevleri yerine getirmekten sorumlu olacak.

    Duyurulan yeni platform, sosyal medya devinin yapay zekaya odaklanan ve Alexandr Wang’ın başkanlığını yaptığı Meta Superintelligence Lab tarafından geliştirilen türünün ilk örneği bir teknoloji olarak lanse ediliyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, Nisan ayında bu birim, metin oluşturma aracı Muse Spark ile ilk çıkışını yapmıştı.

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    Muse Image, Nano Banana 2’yi geride bırakıyor

    Meta’dan gelen resmi bilgilere göre Muse Image, Google’ın Nano Banana 2’sinden birçok kıyaslamada daha iyi performans gösteriyor. Platform şu anda yalnızca ChatGPT’nin görüntü oluşturucusu GPT Image 2’nin gerisinde kalıyor.

    Mark Zuckerberg liderliğinde faaliyet gösteren şirketin yeni aracı, görüntü oluşturma için Meta AI aracılığıyla kullanıma sunulacak. Şirket daha önce bu görev için Midjourney’e güveniyordu.

    Muse Image

    Platform, WhatsApp ve Instagram’da 30’dan fazla efekt uygulamak için de kullanılabiliyor. Meta AI’da kullanıcılar, herkese açık Instagram hesaplarından fotoğrafları kendi tasarımlarına dahil edebiliyor ve kullanılan görsellerin sahiplerini etiketleyebiliyor.

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    Bu özelliğin varsayılan olarak etkinleştirildiğini de belirtmekte fayda var. Güvenlik kilidi olmayan bir hesabınız varsa ve fotoğraflarınızın başkaları tarafından düzenlenmesini istemiyorsanız, ayarlarınıza girip bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

    Muse Image

    Bununla birlikte Facebook ve Messenger da gelecekte Muse Image’e erişim kazanacak.

    Muse Video modeli de yolda

    Meta ayrıca henüz çıkış tarihi açıklanmayan Muse Video adlı bir video modeli de hazırlıyor. Şu anda bu modelin geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor.

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    Şirket henüz kesin bir tarih paylaşmasa da Muse Video’yu yakında resmi olarak tanıtmayı planlıyor. Konuya ilişkin yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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