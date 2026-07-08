Meta Muse AI aracı, Instagram fotoğraflarınızı izinsiz kullanacak: Nasıl kapatılır?

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Meta'nın yazılı komutlarla fotoğraf üreten yeni yapay zeka aracı Muse Image, kullanıcıların profil fotoğraflarını izinsiz kullanabildiği gerekçesiyle sivil toplum kuruluşlarından tepki topluyor.

Şirket, herkese açık hesapların Instagram ayarları üzerinden fotoğraf kullanımını kapatabileceğini belirtirken, uzmanlar uygulamanın rıza dışı görsel manipülasyonu vakalarını artıracağı uyarısında bulunuyor.

Halihazırda ABD'de kullanıma sunulan aracın yakında Facebook, Messenger ve reklamverenler için özel bir platforma genişletileceği, ayrıca video oluşturabilen yeni bir sürümünün de yolda olduğu belirtiliyor.

Meta, metinden görsel oluşturan yeni yapay zeka aracı Muse Image nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Araç kullanıcıların profil fotoğraflarını onlara haber vermeden alıp yepyeni görseller üretmek için kullanabiliyor.

Şu anda ABD’deki kullanıcılar için Meta AI uygulaması, web tarayıcısı, WhatsApp ve Instagram Hikayeler üzerinden erişime açılan Muse Image, yazılı komutları kısa sürede görsele dönüştürüyor. Meta, herkese açık hesaplara sahip kişilerin bile görsellerinin kullanılmasını engelleyebileceğini belirtse de sivil toplum kuruluşları ve düzenleyiciler uygulamanın büyük riskler taşıdığı görüşünde.

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“Felaket senaryosu”

Sivil toplum kuruluşu Foxglove’un Direktörü Donald Campbell, BBC’ye yaptığı açıklamada özelliği “felaket senaryosu” olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz yıl sosyal medya platformlarında rıza dışı üretilen yapay zeka görsellerinin yol açtığı sayısız zarara tanık olduklarını vurgulayan Campbell, “Mark Zuckerberg’in bu ürpertici görsel manipülasyonunu daha da kolaylaştırmayı neden iyi bir fikir olarak gördüğünü anlamak zor” ifadelerini kullandı.

Privacy International ise BBC’ye verdiği demeçte söz konusu özelliğin “yapay zeka şirketlerinin insanların görsellerini ve verilerini sömürülecek hammadde olarak gördüğünün en son işareti” olduğunu vurguladı.

Meta Muse AI’ın Instagram fotoğraflarınızı kullanmasını engelleme

Meta, hesap gizliliği kontrollerinden bağımsız özel bir ayar sayesinde hesabı herkese açık kişilerin dahi veri kullanımını kapatabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların, Instagram fotoğraflarının yapay zeka tarafından kullanılmasını engellemek için yapmaları gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

Instagram uygulamasını açıp profilinize girin.

Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunarak “Ayarlar ve hareketler” menüsünü açın

Paylaşım ve yeniden kullanım (Sharing and Reuse) sekmesine dokunun

“İnsanların içeriklerinizi Instagram’da ve Meta’daki yapay zeka özellikleriyle yeniden kullanmasına izin verin” (Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features at Meta) özelliğini bulun ve devre dışı bırakın.

Belirtilen ayar yalnızca herkese açık hesaplarda görünüyor. Hesabı gizli olan kullanıcıların içerikleri yapay zeka özellikleriyle paylaşıma otomatik olarak kapalı tutuluyor.

Piyasada metinden görsel üreten birçok yapay zeka aracı bulunuyor. Ancak Meta’nın bu teknolojiyi doğrudan Instagram’a entegre etmesinin, aracı çok daha güçlü bir konuma taşıdığı değerlendiriliyor.

Meta’nın yayımladığı blog yazısına göre araç, karmaşık komutları anlamak için “gelişmiş akıl yürütme” yeteneği kullanıyor ve birden fazla fotoğrafı sorunsuz bir şekilde harmanlayarak indirilebilir ve her yerde paylaşılabilir yüksek kaliteli içerikler oluşturuyor. Kullanıcılar fikir edinmek için hazır ayarlardan ve önerilen komutlardan faydalanabiliyor veya doğrudan görseller üzerinde çizim yaparak düzenleme yapabiliyor.

“Günlük üretim” için ücretsiz sunulan Muse Image’ı daha yoğun kullanmak isteyenlerin ise Meta’nın abonelik planlarından birine geçmesi gerekecek. Şirketin açıklamasına göre araç yakında Facebook, Messenger ve reklamverenlere yönelik başka bir platformda da kullanıma sunulacak. Buna ek olarak aracın video üretebilen bir sürümünün de geliştirilme aşamasında olduğu bildiriliyor.