Instagram’da kısıtlama nedir, nasıl yapılır?

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına hesaplarını yönetebileceği ve kontrol altında tutabileceği birçok seçenek sunuyor. Bunlardan biri de “kısıtlama” olarak bilinen “restriction” özelliğidir. Peki Instagram’da kısıtlama nedir ve nasıl kullanılır?

Webmasto olarak hazırladığımız bu rehberde, Instagram’da kısıtlama özelliğinin ne olduğunu, ne işe yaradığını, bir hesabın nasıl kısıtlanacağını veya kısıtlamanın nasıl kaldırılacağını öğreneceksiniz. Hazırsanız gelin başlayalım…

Instagram’da “kısıtlama” nedir?

Instagram’da kısıtlı hesaplar veya restricted accounts olarak bilinen bu özellik, kısıtlanması istenen hesabın sizin hesabınız üzerindeki bazı bilgilere ve aktivitelere erişmesini “kısmen” engellemek amacıyla kullanılır. Instagram’ın engelleme özelliğinden farklıdır.

Instagram’da bir hesabı kısıtladığınızda;

Sizin ne zaman çevrimiçi olduğunuzu göremez,

Mesajlarınızı okuyup okumadığınızı göremez,

Başkalarının gönderilerinize yaptığı yorumları göremez (sadece kendi yaptığı yorumları görebilir),

Bu hesabın yapacağı yeni yorumlar için bildirim almazsınız.

İlgili hesap tarafından yapılan yorumları görüntülemek isterseniz Yorumu Gör seçeneğine tıklayabilirsiniz. Diğer kişilerin de bu yorumu görmesini istiyorsanız, art arda gelen Onayla seçeneklerine dokunabilirsiniz.

Kısıtlama ile engelleme arasında ne fark var?

Instagram‘da kısıtlama ile engelleme özellikleri arasında birçok fark bulunmaktadır. Her iki özellik de farklı amaçlara hizmet eder. Bu iki özellik arasındaki farklar kısaca şöyledir:

Yorumlar: Kısıtlı hesaplar gönderinize yorum yapabilir; ancak bunları siz onaylamadığınız sürece sadece kendisi görür. Engellenen hesaplar ise profilinizi göremez veya kullanıcı adınızı bulamaz.

Kısıtlı hesaplar gönderinize yorum yapabilir; ancak bunları siz onaylamadığınız sürece sadece kendisi görür. Engellenen hesaplar ise profilinizi göremez veya kullanıcı adınızı bulamaz. Mesajlar: Kısıtlı hesaplar size mesaj gönderdiğinde bildirim almazsınız. Bu mesajlar ana gelen kutusundan Mesaj İstekleri bölümüne taşınır ve ilgili hesaba okundu bilgisi verilmez. Engellenen hesaplar ise hesabınızı göremez ve size hiçbir şekilde mesaj gönderemez.

Kısıtlı hesaplar size mesaj gönderdiğinde bildirim almazsınız. Bu mesajlar ana gelen kutusundan Mesaj İstekleri bölümüne taşınır ve ilgili hesaba okundu bilgisi verilmez. Engellenen hesaplar ise hesabınızı göremez ve size hiçbir şekilde mesaj gönderemez. Hikayeler: Kısıtlı hesaplar hikayelerinizi görüntüleyebilir ve bunlara reaksiyon verebilir. Ancak verilen reaksiyonlar Mesaj İstekleri bölümüne gider. Engellenen hesaplar ise hikayelerinizi göremez.

Kısıtlı hesaplar hikayelerinizi görüntüleyebilir ve bunlara reaksiyon verebilir. Ancak verilen reaksiyonlar Mesaj İstekleri bölümüne gider. Engellenen hesaplar ise hikayelerinizi göremez. Etiketleme ve Bahsetmeler: Kısıtlı hesaplar sizi hikaye veya gönderilerde etiketleyebilir ve bahsedebilir. Ayrıca bu durumda bildirim alırsınız. Engellenen hesaplar ise sizi hiçbir şekilde etiketleyemez veya bahsedemez.

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Instagram’da kısıtlama nasıl yapılır veya kısıtlama nasıl kaldırılır?

Instagram’da kısıtlama özelliğini aktif veya pasif hale getirmenin birçok yolu vardır. Bu özelliği mesajlar, yorumlar, ayarlar veya profil sayfası üzerinden kullanabilirsiniz.

1. Mesajlardan kısıtlama işlemi (Android ve iPhone)

Ana Instagram ekranının sağ üst köşesindeki Mesajlar simgesine dokunun.

Kısıtlamak istediğiniz kişiyle yaptığınız mesajlara girin. Mesaj alanının üstünde yer alan kişinin adına tıklayın. Sağ üstten Seçenekler simgesine dokunun ve ardından Kısıtla‘yı seçin. Onaylamak için Hesabı Kısıtla‘ya dokunun.

NOTLAR:

Kısıtladığınız hesap ile aranızda geçen mesajlaşmalar, ana gelen kutusundan Mesaj İstekleri bölümüne taşınır.

Kısıtlı hesaptan gelen mesajları siz görebilirsiniz, ancak kısıtlanmış olan hesap sızın mesajı gördüğünüzü bilemez.

2. Yorumlardan kısıtlama işlemi

Android:

Yorumun olduğu gönderinizi açın ve Tüm Yorumları Gör‘e dokunun. İlgili yoruma dokunup basılı tutun. Ünlem simgesine dokunun ve Kısıtla‘yı seçin.

iPhone:

Yorumun olduğu gönderinizi açın ve Tüm Yorumları Gör‘e dokunun. İlgili yorumu sola kaydırın. Ünlem simgesine dokunun ve Kısıtla‘ya dokunun.

Hem Android hem de iPhone’larda kısıtlamayı kaldırmak için; aynı işlemi takip ederek, son aşamada Kısıtlamayı Kaldır seçeneğini seçebilirsiniz.

NOTLAR:

Kısıtlı hesaplardan gelen yorumlar için bildirim almazsınız.

Kısıtladığınız hesap kendi yorumu dışında gönderilerinize yapılan diğer yorumları göremez.

Kısıtlı hesabın yorumunu görmek için Yorumu Gör seçeneğine dokunabilirsiniz.

Başkalarının da bu yorumu görmesini isterseniz, art arda Onayla seçeneğine dokunabilirsiniz.

3. Ayarlardan kısıtlama işlemi

Profil sayfanıza gidin. Sağ üstteki Menü simgesine dokunun (alt alta üç yatay çizgi simgesi). Başkalarının Seninle Etkileşimleri yazan bölümde Kısıtlılar seçeneğine dokunun. Devam‘a tıklayın. Kısıtlamak istediğiniz hesabı aratın; bulduktan sonra kullanıcı adının yanında yer alan Kısıtla seçeneğine dokunun. Kısıtlamayı kaldırmak için aynı yerden Kısıtlamayı Kaldır seçeneğini seçebilirsiniz.

4. Profil sayfasından kısıtlama işlemi (Android ve iPhone)

Kısıtlamak istediğiniz kişinin profiline gidin. Sağ üstte yer alan Menü (üç nokta) simgesine dokunun. Kısıtlamak için Kısıtla seçeneğini; kısıtlamayı kaldırmak için Kısıtlamayı Kaldır seçeneğine dokunun.

NOT: Bilgisayarınızda da (instagram.com) aynı işlemleri takip ederek kısıtlama özelliğini kullanabilirsiniz.

Sonuç – Instagram’da kısıtlama nedir?

Instagram’da kısıtlama özelliği, hesapları engellemeden bazı kısıtlamalar getirmeyi sağlamaktadır. Mesaj atmak veya yorum yapmak gibi faaliyetleri kısıtlamayı istediğiniz hesaplar için bu özelliği kullanabilirsiniz. Birini kısıtlamak veya kısıtlamasını kaldırmak için yukarıda verdiğimiz adımları takip edebilirsiniz.

Son olarak, Instagram’daki kısıtlama özelliğinin engelleme özelliğiyle de karıştırılmaması gerekir. Her iki özellik de birbirinden bağımsız şekilde çalışır ve aralarında önemli farklar vardır. Örneğin kısıtlı hesaplar sadece yorum ve mesajlar konusunda bazı kısıtlamalara sahipken, engellenen hesaplar tüm görüntüleme ve etkileşimlerden men edilir.

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