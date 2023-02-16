Instagram, Canlı Alışveriş özelliğinin fişini çekti

Popüler sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz yıllarda ‘Alışveriş’ sayfasının bir parçası olarak tanıttığı Canlı Alışveriş özelliğini kullanıcılarıyla buluşturdu. Bu sayede kullanıcıların, Instagram’daki bir video yayını sırasında ürünlerini göstererek, izleyicilere doğrudan satın alma imkanı sunulmaya başlandı. Bu fonksiyondan yararlanan kullanıcılar, yayın sırasında markaların etiketlediği ürünlere hızlı bir şekilde göz atıp fiyatlarına bakma ve direkt şekilde ürüne ulaşma şansına erişti. Hem markalar hem de kullanıcılara çeşitli fırsatlar sunan bu özellik, markaların ürünlerini daha kolay bir şekilde pazarlamasına da katkıda bulundu. Ancak o özellik için şimdi yolun sonu göründü.

Instagram, Canlı Alışveriş özelliğini 16 Mart’ta kapatıyor

Instagram, Canlı Alışveriş özelliğinin sona erdiğini resmen açıkladı. 16 Mart 2023 tarihinden itibaren içerik üreticiler artık sosyal medya ağında, ürün satışına yönelik bağlantıları işaretleme şansına sahip olamayacaklar. Şirket, bu özelliğin resmen fişini çekerken, platformda ticaret ile ilgili diğer özelliklerin ise değişmeden kaldığını aktardı.

Instagram’ın destek sayfasında, Canlı Alışveriş özelliğinin sona erdirilmesi ile ilgili şu not karşımıza çıkmaya başladı: “16 Mart 2023 itibarıyla artık Instagram’daki canlı yayınlarda ürünleri etiketleyemeyeceksiniz. Bu değişiklik, kullanıcılarımıza en fazla değeri getiren ürünlere ve özelliklere odaklanmamıza yardımcı olacak.”

Canlı Alışveriş özelliğini durdurmaya karar veren Instagram, ilerleyen süreçte hikaye bağlantıları, akış gönderileri için özel seçenekler ve ücretli reklamlar gibi diğer satış odaklı özellikleri kullanılabilir kılmaya devam edecek. Aynı zamanda Instagram canlı yayınları için konuk ekleme ve soru-cevap gibi işlevlerin de kullanıcılara sunulmasının sürdürüleceği aktarıldı.

Son dönemlerde TikTok ve YouTube Shorts platformlarına karşı elini güçlendirmek isteyen Instagram, kısa video odaklı Reels içeriklerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Bununla birlikte şirket, geçtiğimiz yıllarda ağırlık verdiği alışveriş özelliklerini yavaş yavaş duraklatmaya başladı. Canlı Alışveriş özelliğinin sonlandırılması, bunun yalnızca bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ancak öte yandan, şubat ayı itibariyle Mağaza bölümünün alt çubuktan kaldırılması, şirketin gelecek vizyonu için belirlediği en dikkat çekici kararlardan bir tanesiydi.

Facebook’ta da o özellik sonlandırılmıştı

Meta’nın alışveriş özelliklerini kısıtlama kararı yalnızca Instagram için geçerli değil elbette. Şirket, geçtiğimiz yılın ekim ayında Facebook uygulamasında da Canlı Alışveriş özelliğini sonlandırmıştı. Şirketin neden entegre satış araçlarından vazgeçmeye başladığı ise henüz bilinmiyor. Fakat bu muhtemelen şirketin yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.