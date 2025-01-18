Instagram alternatifi Pixelfed, Android ve iOS’ta yayınlandı

Instagram alternatifi sosyal medya platformu Pixelfed, iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunuldu.

Merkeziyetsiz bir sosyal ağ deneyimi sunan platform, tamamen reklamsız ve ücretsiz bir hizmet veriyor.

Instagram'dan aşina olacağınız tanıdık bir arayüz ve işlevsellik sunan uygulamayı şu anda Türkiye'den de indirmek mümkün.

En iyi Instagram alternatifi uygulamalar arasında kabul edilen Pixelfed nihayet Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için resmi bir mobil uygulamaya kavuştu. Tamamen ücretsiz, reklamsız ve açık kaynaklı bir sosyal ağ olarak lanse edilen platform, ilk sürümüyle 25 Aralık 2018 tarihinde Daniel Supernault tarafından piyasaya sunuldu.

Merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu olan Pixelfed’in Mastodon, Blueksy, PeerTube ve Friendica gibi platformlarla etkileşim kurmasına izin veren ActivityPub protokolünden yararlandığı belirtiliyor. 44 dilde hizmet veren uygulama artık resmi mobil uygulamasıyla Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında kullanıcılarla buluştu.

Pixelfed nedir, ne işe yarıyor?

2018 yılında girişimci Daniel Superno (Supernault) kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasına, yorum ve beğeni bırakmasına, diğer insanlara özel mesajlar göndermesine ve hatta hikayeler yayınlamasına olanak tanıyan çevrimiçi Pixelfed’i başlattı.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre yeni sosyal ağ açık kaynaklı ve reklamsız, merkezi olmayan bir kontrol sunuyor. Yani Pixelfed’in belirli kuralları dikte eden bir sahibi yoktur. Hiyerarşinin tamamı birçok bağımsız sunucu üzerine kurulmuştur. Pixelfed daha büyük Fediverse ekosisteminin bir parçasıdır. Bu sayede kullanıcılar diğer uyumlu platformlarla etkileşime girebilir.

Pixelfed platformu esas olarak Meta’nın popüler sosyal medya uygulaması Instagram’a oldukça benzer bir deneyim sunuyor. Bu nedenle kullanıcılar, platformu ilk ziyaret ettiklerinde alışık oldukları bir mobil deneyimle karşı karşıya geliyor. Tanıdık görünümü ve özellikleri ile işlevsel bir yapıya sahip olan uygulama, bağımsız yapısı ve güvenilir deneyimiyle yeni nesil bir sosyal ağ olarak lanse ediliyor.

Kullanıcı sayısı hızla artıyor

İlk olarak 2018’de hizmet vermeye başlayan Pixelfed şimdiye kadar daha niş bir platform olarak tanınıyordu. Fakat artık şimdi her şey değişti. iOS ve Android uygulamasının çıkmasıyla beraber kullanıcı sayısında büyük bir artış yakalayan platform, ayrıca TikTok’un ABD’de yasaklanma riski karşısında da popülaritesini ciddi ölçüde yükseltti.

Öte yandan Instagram ve Facebook’a yapay zekaya dayalı hesaplar ekleyen ve daha sonra genel olarak içerik denetleme politikasını tamamen değiştirdiğini açıklayan Meta şirketinin son zamanlardaki büyük değişiklikleri de Pixelfed’in tanınırlığını artırmaya etken oldu.

Pixelfed mobil uygulamasını şu anda Google Play Store üzerinden Android cihazınıza, Apple App Store platformundan ise iPhone/iPad cihazınıza tamamen ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.