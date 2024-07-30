Instagram AI Studio çıktı! Herkesin kendi sohbet robotu olacak

Popüler sosyal medya platformu Instagram dikkat çekici bir yenilik ile karşımıza çıkacak. Ortaya çıkan bilgilere göre Meta üretken yapay zeka hizmetlerini çatısı altında yer alan platformlarda kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Açıklanan detaylar doğrultusunda Instagram çok yakında kullanıcıların kendi yapay zeka sohbet robotlarını oluşturabilmesine ve çeşitli özelleştirmeler sunabilmesine imkan tanıyan AI Studio isimli yeni işlevsel aracını kullanıma sunacağını paylaştı.

İşlevsel bir yapıya sahip olacak sohbet robotları içerik üreticilerin yapay zeka karakterlerini “kendilerinin bir uzantısı” olarak takipçilerine sunabilmelerine imkan sağlayacak. Instagram’a işlevsel bir yapay zeka dokunuşu katacak olan bu yenilik kullanıcılar için eğlenceli bir fonksiyon olarak karşımıza çıkacak. Peki ya Instagram AI Studio’nun özellikleri neler olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Instagram AI Studio ne işe yarayacak?

The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre Instagram’a gelecek bu ilgi çekici yeni özellik DM kutusunda sık sorulan soruları yanıtlama, hikayelerde takipçilerin yanıtlarıyla etkileşimde bulunma ve bunlardan çok daha fazlasına yardımcı olma misyonu edinecek. Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Instagram kullanıcılarına sunulan heyecan verici yapay zeka aracı çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde kullanıma açılacak.

Meta şirketi geniş bir takipçi kitlesine sahip olan içerik üreticilerinin hayatlarının oldukça meşgul olduğunu, bu yüzden de takipçileriyle sık bir şekilde etkileşim kuramadıklarını ifade ediyor. Bu kullanıcıların DM ve hikayelere yanıt vermelerinin oldukça zor bir hale geldiğini vurgulayan teknoloji devi, yeni AI aracı ile birlikte bu durumun ortadan kalkacağını ve takipçilerle etkileşimin artırılacağını vurguluyor.

Instagram AI Studio aracı elbette ki içerik üreticiler için takipçiler ile yaratıcı ve detaylı sohbetler kurmayacak. Bu araç yalnızca basit etkileşimleri yönetmekle görevli olacak. Şirket her ne kadar AI Studio’nun yaratıcı görevlerde de işlevsel bir yapıya sahip olacağını söylese de bunu doğrulamak için biraz daha zaman gerekiyor.

Instagram’a gelen yeni yapay zeka özelliği Meta şirketinin geliştirdiği ve ChatGPT ile karşılaştırılabilir bir performans ortaya koyan Llama 3.1 teknolojisiyle çalışacak. Bu özellik her ne kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir bir işlev olarak nitelendirilse de daha ziyade fazla takipçiye sahip olan kullanıcılar için fayda sağlayacak gibi görünüyor.