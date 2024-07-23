Meta en güçlü açık kaynak yapay zeka modelini tanıttı: Llama 3.1 neler sunuyor?

Meta AI yapay zekası geliştirilmeye ve güçlendirilmeye devam ediliyor. Geçen yılın Eylül ayında Llama 2 dil modelini karşımıza çıkaran şirket, yaklaşık bir yıllık aradan sonra şimdi gelmiş geçmiş en güçlü açık kaynak yapay zeka modeli olan Llama 3.1 ile dikkatleri üzerine çekti.

Çok sayıda ilgi çekici yeniliğe ev sahipliği yapan Meta AI güncellemesi artık daha fazla ülkede ve dilde kullanıcılarla buluşacak. Bir dizi yeni özelliği buluşturan hizmet, vizyonunuzu hayata geçirmenizi ve fikirlerinizi hayal gücünüzle görsellere dönüştürmenizi kolaylaştıran yeni araçlarla geldiğini vurguluyor. Zorlu matematik ve kodlama problemlerine karşı iyi bir performans ortaya koyan yazılım, karmaşık projelerde son derece işlevsel bir deneyim sağlıyor.

Meta AI artık 22 ülkede hizmet veriyor

Meta’nın resmi blog sayfasında yer alan bilgilere göre Meta AI bugün itibariyle 22 ülkede mevcut hale geldi. Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru ve Kamerun bu yapay zeka hizmetine erişim sağlayan en son ülkeler arasında karşımıza çıkıyor.

Bununla birlikte artık WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger uygulamalarında Meta AI’yi Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca gibi dillerde de kullanmak mümkün olacak. Henüz Türkiye’de desteklenmeyen hizmet çok yakında daha fazla ülkede kullanıcılarla buluşacak.

Meta yapay zekanın sınırlarını genişletiyor

“Imagine Me” adlı yeni bir aracını Amerika Birleşik Devletleri’nde test etmeye başlayan Meta şirketi bu hizmet ile birlikte kullanıcılara pratik bir deneyim sağlayacak. Kullanıcılar “Beni kübist bir tablo gibi hayal et” ya da “Beni ahşap bir masayı tamir ederken hayal et” gibi komutlar girerek kendi fotoğraflarını hayal ettiği görüntülerle bir araya getirme şansına sahip olacak.

Meta yapay zekası ayrıca görseller üzerinde düzenleme yapmanızı da oldukça kolay bir hale getirecek. Önümüzdeki ay kullanıcıların “Edit with AI” adlı yeni bir özelliğe ulaşabileceği; bu düğmeyi Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp gibi uygulamalarda gönderi, yorum, hikaye ve mesajlara entegre edecek. İlk etapta yalnızca İngilizce dil desteğiyle gelecek özellik şimdiden büyük bir merak yarattı.

Meta yapay zeka teknolojisini her iki haftada bir güncellemeye devam edeceğini ifade etti. En büyük açık kaynaklı AI modeli olarak lanse edilen Llama 3.1 zorlu görevleri rahatlıkla yerine getirebilmesi sayesinde kısa süre içinde ilgi odağı haline geldi.

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