Apple’ın ev robotu ‘Pixar tarzı bir lambaya’ benzeyecek

Apple, 2026 ya da 2027 yıllarında ilk ev robotunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirketten gelen yeni bir video, robotun Pixar logosundaki lambaya benzeyen "sempatik" bir görünüme sahip olacağını bizlere gösteriyor.

Ev robotunun son derece canlı ve dinamik olduğu, "insansı bazı tavırlar" sergilediği görülüyor.

Teknoloji devi Apple, yenilikçi ve gelişmiş teknolojilerini robotik dünyasına taşımaya odaklanıyor. Şirketin bir süredir akıllı robot geliştirdiğine dair güçlü iddialar ortalıkta dolaşıyor. Son yıllarda artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve otonom sistemler gibi farklı alanlara da yoğunlaşmaya başlayan şirket, şimdi rotasını bambaşka bir alana taşıyor.

Apple mühendislerinin ev işlerine yardımcı olacak akıllı bir robot piyasaya sürmeye hazırlandığı aktarılıyor. Apple’ın Machine Learning Research (Makine Öğrenmesi Araştırmaları) internet sitesinde, robotun “Pixar tarzı” bir akıllı lamba şeklinde olmasının beklendiğini gösteren bir video yayınlandı. Paylaşılan görüntüler, ürünün eğlenceli bir görünüm sunacağına işaret ediyor.

Apple ev robotu yerleşik hoparlör ve kamera ile geliyor

Apple mühendislerinin geliştirdiği ev robotu, ucunda sensörler bulunan hareketli bir koldan oluşan bir yapıya sahip. Bu sayede objeleri aydınlatma, duvarlara projeksiyon yapma ve hatta çalan müziğin ritmine göre kullanıcıyla dans etme gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Robotun Siri’ye benzer bir sese sahip olduğu anlaşılırken, yerleştik olarak bünyesinde hoparlör ve çevresini anlamasını sağlayan entegre bir kamera taşıdığı vurgulanıyor. Apple’ın paylaştığı videodan robota dair fikir edinebilirsiniz.

Ancak en çok dikkat çeken unsur, robotun son derece canlı ve dinamik olması oluyor. Robot sanki tam anlamıyla animasyonlu bir Pixar lambasıymış gibi hareket ederek “sempatik” bir görünüm kazanıyor.

Yayınlanan videoda bir kullanıcı, okuduğu kitabı aydınlatıp aydınlatamayacağını robota soruyor. Robot ise lambayı sallayarak “evet” cevabını veriyor.

Robot ayrıca kullanıcıya su içmesini, bitkileri sulamasını bile hatırlatıyor. Hatta başını eğerek onunla yürüyüşe çıkamadığı için üzgün olduğunu gösterebiliyor.

The Verge’nin haberine göre Apple, ev robotu için iki davranış modu üzerinde çalışıyor. Biri ifadesel, diğeri ise duyguları göstermeden doğrudan hareketlerle görevleri yerine getirmekle sınırlandırılıyor.

Yuhan Hu, Peide Huang, Mouli Sivapurapu ve Jian Zhang liderliğindeki projenin hala geliştirme aşamasında olduğu biliniyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre Apple’ın ilk akıllı robotu 2026 ya da 2027’de piyasaya çıkacak. Ev robotunun fiyatı yaklaşık 1.000 dolar seviyesinde olacak.