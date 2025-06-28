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    Dyson’dan devasa büyüklükte çilek çiftliği

    Dyson, Britanya'da "geleceğin çiftliği" olarak lanse edilen devasa büyüklükteki yeni çilek yetiştirme makinesini tanıttı.
    Dyson çilek yetiştirme makinesi
    • Dyson, Britanya'da "geleceğin çiftliği" ile karşımıza çıktı.
    • Şirket devasa büyüklükteki yeni çilek yetiştirme makinesini tanıttı.
    • Ev aletleriyle adından söz ettiren marka, bu makine sayesinde yılda 1.250 tona kadar üretim vadediyor.

    Dyson yıl boyunca çilek yetiştirmek için devasa bir çalışma gerçekleştirdi. Şirketin duyurduğu “geleceğin çiftliği”, İngiltere’nin doğu kesiminde Lincolnshire yakınlarındaki bir cam serada bulunuyor ve meyvelerin yetiştiği kaplarla dönen bir tekerleğe benziyor.

    Tasarım, bitkilere tekdüze ışık ve temiz hava sağlamayı sağlıyor. Her çalı yavaşça bir daire içinde hareket ediyor, lambaların ve havalandırmanın altına giriyor. 26 dönümlük serada bir milyondan fazla fide bulunuyor.

    Arazinin verimi ise inanılmaz görünüyor. yılda 1.250 tona kadar üretim vaat ediliyor. Koşullar otomatik olarak düzenleniyor. Sıcaklık, nem, karbondioksit ve su miktarı her zaman kontrol altında olduğundan meyve bitkileri kurumuyor.

    Yağmur suyu kullanılıyor, toplanıyor ve geri dönüştürülerek tekrar kullanıma sunuluyor. Kökler aşırı sıvıdan muzdarip olmuyor. Zira drenaj sistemi bitkileri aşırı sulamadan koruyor.

    Sensörler cihazın içindeki durumu izliyor. Kameralar ve manipülatörlerle donatılmış robotlar veri toplamaktan sorumlu çalışıyor. Çalılara zarar vermeden olgun meyveleri dikkatlice ayırıyor. Bulutlu günlerde LED’ler güneşin yerini alıyor ve ultraviyole lambalar Victoria’yı mantarlardan koruyor.

    Zararlılarla mücadele etmek için çiftçiler kimyasalları terk etmeye karar verdi. Bunun yerine araştırmacılar, küçük mekanizmalar tarafından yataklara dağıtılan özel böcekler olan biyolojik asistanları başlattı. Seranın yanında kendi biyoenerji kompleksi mevcut. Tarımsal atıkları tüm sistemi çalıştırmak için kullanılan elektriğe ve ısıya dönüştürüyor.

    Sistem arazi üzerindeki yükü azaltıyor ve kaynakları koruyor. Bu sayede çevreye verilen zarar minimum oluyor. Model her türlü hava koşulunda çalışıyor. Kısa sezon veya zayıf toprak nedeniyle geleneksel tarımın imkansız olduğu bölgeler için bile uygun olduğu belirtiliyor.

    Dyson meyve ve sebzelerin şehir sınırları içinde, mağazaların hemen yanında veya eski sanayi alanlarında yetiştirilebileceği fikrini destekliyor. Bu da ulaşım maliyetlerini düşürecek, organik ürünlerin tazeliğini koruyacak ve emisyonları azaltacak gibi görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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