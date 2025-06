Dyson’dan devasa büyüklükte çilek çiftliği

Dyson yıl boyunca çilek yetiştirmek için devasa bir çalışma gerçekleştirdi. Şirketin duyurduğu “geleceğin çiftliği”, İngiltere’nin doğu kesiminde Lincolnshire yakınlarındaki bir cam serada bulunuyor ve meyvelerin yetiştiği kaplarla dönen bir tekerleğe benziyor.

Tasarım, bitkilere tekdüze ışık ve temiz hava sağlamayı sağlıyor. Her çalı yavaşça bir daire içinde hareket ediyor, lambaların ve havalandırmanın altına giriyor. 26 dönümlük serada bir milyondan fazla fide bulunuyor.

Arazinin verimi ise inanılmaz görünüyor. yılda 1.250 tona kadar üretim vaat ediliyor. Koşullar otomatik olarak düzenleniyor. Sıcaklık, nem, karbondioksit ve su miktarı her zaman kontrol altında olduğundan meyve bitkileri kurumuyor.

Yağmur suyu kullanılıyor, toplanıyor ve geri dönüştürülerek tekrar kullanıma sunuluyor. Kökler aşırı sıvıdan muzdarip olmuyor. Zira drenaj sistemi bitkileri aşırı sulamadan koruyor.

Sensörler cihazın içindeki durumu izliyor. Kameralar ve manipülatörlerle donatılmış robotlar veri toplamaktan sorumlu çalışıyor. Çalılara zarar vermeden olgun meyveleri dikkatlice ayırıyor. Bulutlu günlerde LED’ler güneşin yerini alıyor ve ultraviyole lambalar Victoria’yı mantarlardan koruyor.

Zararlılarla mücadele etmek için çiftçiler kimyasalları terk etmeye karar verdi. Bunun yerine araştırmacılar, küçük mekanizmalar tarafından yataklara dağıtılan özel böcekler olan biyolojik asistanları başlattı. Seranın yanında kendi biyoenerji kompleksi mevcut. Tarımsal atıkları tüm sistemi çalıştırmak için kullanılan elektriğe ve ısıya dönüştürüyor.

Sistem arazi üzerindeki yükü azaltıyor ve kaynakları koruyor. Bu sayede çevreye verilen zarar minimum oluyor. Model her türlü hava koşulunda çalışıyor. Kısa sezon veya zayıf toprak nedeniyle geleneksel tarımın imkansız olduğu bölgeler için bile uygun olduğu belirtiliyor.

Dyson has just unveiled its giant rotating strawberry farm. Operating within a glasshouse, they claim this tech is an eco friendly, highly controllable way of growing a large amount of strawberries throughout the year, even in colder climates. pic.twitter.com/PqbLuSLEsd

