Bakanlık yılın ilk yarısında e-ticaret firmalarına 230 milyon TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı bugün dikkat çekici bir açıklamada bulunarak ülkemizde hizmet veren e-ticaret firmaları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre 2024 yılının ilk yarısında, yani Ocak-Haziran ayları arasındaki dönemde toplamda 230 milyon TL tutarında ceza kesildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre yılın ilk yarısında toplam 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 şirkete ceza uygulandı. Öte yandan 7 firmanın faaliyetlerinin dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiği ve bu bağlamda hazırlanan raporların Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldığı söylendi.

Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı

Bakanlığın yapmış olduğu bu çalışma, tüketici haklarının korunması ve aynı zamanda haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı e-ticaret firmaları için sıkı bir şekilde denetimlerini sürdürmeye devam ettirdiklerini de bildirdi. Bakanlığın yapmış olduğu açıklama şu şekilde oldu: