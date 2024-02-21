Hükümetten kripto varlık yasası ile ilgili yeni açıklama geldi

Türkiye’de kripto para düzenlemesi ile ilgili yasal çalışmalar devam ediyor. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri yapmış olduğu son açıklamada, kripto varlık yasası ile ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

İleri’nin AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda kripto varlık sensöründe faaliyet gösteren temsilciler bir araya geldi. Sektörde yer alan temsilcilerin öneri ve isteklerini dinleyip sorularını cevaplayan İleri, beklenen yasa taslağıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni kripto varlık yasası yatırımcıların güvenliğini artırmaya odaklanacak

İleri, yapay zeka ve merkeziyetsiz teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, bunun “Türkiye Yüzyılı” süreci adına önemli bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti:

“Bir yandan yapay zeka teknolojilerinin geliştiğini, diğer yandan merkeziyetsiz teknolojilerin ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Türkiye’nin bu anlamda potansiyelini hayata geçirmek noktasında çok farklı avantajlara ve fırsatlara sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu alana ayrıca eğiliyoruz.”

Uzun bir süredir devam eden kripto varlık yasa taslağı çalışmasına da değinen İleri, bunun bir yasal zemine oturtulması adına yoğun bir uğraş gösterildiğini aktardı. Başta kripto varlık platformları ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hizmet verecek bu düzenlemelerin, söz konusu pazarı daha güvenli bir noktaya ulaştırmaya katkıda bulunacağını belirtti:

“Kripto varlıklar sektörüne istinaden bir yasal çalışma yapılmasını çok önemli buluyoruz. Sektörün bir yasal zemine kavuşmasını çok anlamlı buluyoruz. Bu yasal düzenleme, öncelikle platformları düzenleyecek bir çalışmadır ama bunun da ötesinde vatandaşlarımızı, yatırımcılarımızı koruyacak bir düzenleme olacaktır. Bir taraftan bu süreçleri daha güvenli hale getirmek, diğer taraftan da yenilikçiliğin önünü açmak noktasında çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü toplantımız da bu anlamda gerçekten çok faydalıydı. Sektör temsilcilerimizi dinledik, onların fikirlerini aldık. Bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz ve yakın zamanda sonlandıracağız.”

Kripto varlık yasası ile ilgili çalışmaya devam ettiklerini ifade eden AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bu noktada sektördeki tüm paydaşlarla iletişim halinde olduklarını ve titizlikle çalıştıklarını belirtti. İleri’nin konuyla alakalı son sözleri şu şekilde oldu: