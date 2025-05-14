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    Huawei Watch 5 tasarımı kanlı canlı görüldü

    Önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması beklenen Huawei Watch 5 modelinin tasarımı kanlı canlı bir şekilde görüntülendi.
    Huawei Watch 5
    • Huawei Watch 5'in tasarımı internete sızdırıldı.
    • Merakla beklenen akıllı saat 15 Mayıs'ta resmi olarak duyurulacak.

    Huawei Watch 5 hakkındaki yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Merakla beklenen cihazın satış ambalajıyla birlikte tüm tasarımını önizleyen ilk canlı görüntüsü sızdırıldı.

    Çinli teknoloji devi, 15 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi planlanan cihazın resmi tanıtımını henüz gerçekleştirmedi. Fakat RuigePlayDigital yeni giyilebilir teknoloji cihazını görüntüleyerek kamuoyuyla paylaştı. Merakla beklenen cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı anlaşıldı.

    Huawei Watch 5 nasıl görünecek?

    Ortaya çıkan görüntüde Huawei Watch 5’in mavi tonlarda olduğu görülüyor. İlk göze çarpan şey kadranın büyüklüğü oluyor. Bu da oldukça ince ve zarif çerçevelerle vurgulanıyor.

    Ekranın etrafını paslanmaz çelik bir kasa sarıyor gibi görünüyor. Bu ise yeni akıllı saat için sağlam bir yapı ve rafine bir estetik izlenimi veriyor.

    Fotoğrafa yakından bakıldığında Huawei Watch 5 cihazının sağ tarafında bir çıkıntı olduğu görülüyor. Bu çıkıntı, Huawei’nin yakın zamanda yayınladığı tanıtım videosunda vurguladığı bir bileşen olan sağlık takibi için kullanılan yeni dokunmatik sensör olabilir.

    Huawei Watch 5
    Görsel: RuigePlayDigital

    Bu sensörün entegrasyonu, kullanıcıların fiziksel durumlarının farkında olmaları açısından faydalar sağlayarak sağlık izleme deneyiminde bir ilerlemeye yol açacak. Cihazın ayrıca saat yüzü galerisini yeni özelleştirme seçenekleri ve ayarlarla zenginleştirerek her zaman kişisel tercihlere uygun bir arayüz sunması bekleniyor.

    Görselde yer alan Huawei Watch 5’in günlük kullanımda cilde rahatlık hissi vermesi gereken bir malzeme olan mavi silikon kayışa sahip olduğu görülüyor. Fotoğrafta görülen satış paketinde koyu kahverengi ikinci bir kayış yer alıyor. Bu da satın alma anından itibaren saatin görünümünü çeşitlendirmek için çeşitli stil seçeneklerinin mevcut olduğunu bizlere gösteriyor.

    Lansman etkinliği için geri sayım başladı

    Yeni akıllı saatin diğer teknik özellikleri şimdilik bilinmiyor. Fakat cihazın 15 Mayıs’ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

    Huawei’nin Watch 5 serisinin belirli bir “Pro” versiyonunu tanıtmayı düşünmediği yönündeki söylentiler, ürün serisini basitleştirebilecek bir hamle olabilir. Her halükarda standart model, alıcılara eksiksiz ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sunabilecek üst düzey özelliklerle donatılacak.

    Şu ana kadar ortaya çıkan söylentiler, giyilebilir cihazın bu kategorideki ürünlerde oldukça beğenilen iki özellik olan, rafine tasarımlı bir cihaz ve uzun pil ömrü için tasarlanmış bir bataryaya sahip olacağına işaret ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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