Huawei Watch 5 için geri sayım başladı

Huawei yakında yeni akıllı saatini piyasaya sunacak.

Merakla beklenen Huawei Watch 5, 15 Mayıs tarihinde duyurulacak.

Huawei, Almanya-Berlin'de gerçekleştireceği lansmanda yeni giyilebilir teknoloji ürününü tüketicilere sunacak.

Çinli teknoloji devi Huawei çok yakında yeni akıllı saat modelini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei Watch 5 cihazının çıkış tarihi ile ilgili şirketten nihayet beklenen haber geldi. Marka sosyal medya kanallarından yayınladığı bir paylaşımla yenilikçi bir akıllı saate özel bir etkinlik düzenleyeceğini resmen doğruladı.

Şirketten gelen açıklamaya göre merakla beklenen lansman etkinliği 15 Mayıs 2025’te Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleştirilecek. Etkinliğin ana odak noktasının büyük ihtimalle Watch 5 olması beklenirken, Huawei’nin bu fırsatı değerlendirerek küresel çapta başka ürünlerini de tanıtabileceğine dair söylentiler mevcut. Şirketin etkinliğe giden haftalarda gelecek cihazlar hakkında daha fazla ipucu paylaşacağı tahmin ediliyor.

Huawei Watch 5’ten neler bekleniyor?

Huawei sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan ilk teaser videosunda yeni akıllı saatin estetiğine büyük önem verdiğini dile getirdi. Göze çarpan tasarım öğeleri arasında yan taraftaki dönen kurma kolu ve muhtemelen sağlık takibi için tasarlanmış oval bir düğme yer alıyor.

Şimdilik cihazla ilgili yalnızca bazı ön bilgileri paylaşan şirket, Huawei Watch 5 hakkında henüz pek çok teknik detayı açıklamadı. Gelen son söylentiler, akıllı saatin altı farklı renge kadar bir yelpazede satışa sunulacağını ve gelişmiş sağlık izleme özellikleri sunacağını öne sürüyor. Bunlar arasında kalp atış hızı tespiti, uyku takibi, kan oksijen seviyeleri (SpO2) ve stres yer alıyor.

Ayrıca Huawei Watch 5’in 100’den fazla fitness aktivitesinin takibini desteklemesi ve daha atletik kullanıcılar için çok yönlülük sunması bekleniyor. Son olarak cihaz, yoğun kullanımda bile dayanacak şekilde tasarlanmış dayanıklı bir gövdeye sahip olacak.

Huawei’nin kullanıcılarına ne gibi yenilikler sunacağını öğrenmek için 15 Mayıs’taki etkinliği beklememiz gerekiyor. Etkinlikte başka ne gibi sürprizlerin yer alacağı ise şu anda merak konusu…