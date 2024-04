Huawei Pura 70’in yapay zekası fotoğraflardan kıyafetleri kaldırabiliyor

Çinli teknoloji devi Huawei tarafından yakın zaman önce duyurulan Pura 70 serisi akıllı telefon ailesi, yapay zeka özellikleri ile kullanıcılar için bir dizi pratik araç sunuyor. Bu araçlardan biri de kullanıcıların bir görüntüde yer alan istenmeyen nesneleri kaldırmak için hizmet veren AI Object Eraser özelliği olarak öne çıkıyor. Fakat gelen son raporlar, bu özelliğin bazı kritik problemler taşıdığını gözler önüne seriyor.

Sosyal medyadan gelen geri bildirimler cihazla alakalı tartışma başlattı. Cihazın AI Object Eraser özelliği, fotoğraflardaki insanların kıyafetlerinin belirli bölümlerini silerek onları kısmen çıplak bir hale getiriyor. Büyük bir tehlike potansiyeli gösteren deepfake vakalarının endişe yarattığı bu süreçte Huawei kullanıcıların tepkisini üzerinde topladı.

Alvin adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının yayınladığı videoda, Huawei Pura 70 serisindeki tartışma yaratan yapay zeka özelliği detaylı bir şekilde gösterildi. Kullanıcı, seçmiş olduğu bir fotoğrafı AI Object Eraser özelliğiyle düzenlemeye başladı ve yapay zekanın yardımıyla görüntüdeki kıyafetlerin bir kısmını ortadan kaldırdı.

The AI Object Eraser tool on the Huawei P70 Ultra allows us to essentially remove portions of clothing worn by someone in a photo.

And, it also adds some "inappropriate stuff" to the image when the area near the person's chest is edited. 💀

Why. pic.twitter.com/E4PsigTIER

— Alvin (@sondesix) April 25, 2024