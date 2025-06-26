Uygun fiyatlı katlanabilir telefon: Huawei Nova Flip 2’nin özellikleri sızdı

Huawei Nova Flip 2'nin Ağustos ayı ortasında piyasaya çıkması bekleniyor.

İlk olarak Çin pazarında raflara gelecek model, muhtemelen yılın sonlarına doğru küresel pazara adım atacak.

Kirin 8020 5G çipine sahip olacak cihaz, HarmonyOS 5.0 ile gelerek Google'dan bağımsız bir deneyime sahip olacak.

Huawei’nin uygun fiyatlı yeni katlanabilir telefon modeli için geri sayım başladı. Şirket ilk nesil Nova Flip modeliyle son derece iyi satış rakamları elde etmişti. Bunun üzerine marka şimdiden cihazın halefi üzerinde çalışmalara başladı.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Huawei Nova Flip 2’nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Çinli şirketin arka planına erişim sağlayan kaynaklara göre cihaz bu yılın Ağustos ayının ortalarında resmi olarak duyurulacak. Peki ya cihazdan neler bekliyoruz? İşte ayrıntılar…

Huawei Nova Flip 2 özellikleri belli oldu

Merakla beklenen bütçe dostu katlanabilir akıllı telefon, SMIC’in 7 nanometrelik sürecinde üretilen ve yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefonun performansını yüzde 15’e kadar artırabilen Kirin 8020 5G yonga setine sahip olacak. Böylelikle cihaz ideal bir mobil deneyime kapı aralayacak.

Huawei Nova Flip 2 şu anda seri üretim aşamasında. Cihaz tasarım açısından selefinin özünü koruyacak gibi görünüyor. Dış ekran 2.14 inç civarında kalmaya devam ederken, iç panel ise 120 Hz’e kadar hıza sahip 6.94 inçlik bir görüntü sunacak.

Nova Flip 2’de mobil fotoğrafçılar için 50 MP ana kamera yer alacak. 5.000 mAh aralığında batarya kapasitesine sahip olacak cihaz, gelişmiş yapay zeka özellikleri için 12 GB RAM ile çalışacak.

Cihazın selefine göre en büyük değişikliği ise yerel HarmonyOS 5.0 ile piyasaya sürülmesi olacak. Yani şirketin işletim sistemi Google’dan tamamen bağımsız bir şekilde çalışacak.

Ağustos ayında resmi olarak duyurulması beklenen Huawei Nova Flip 2’nin özellikleri, tasarımı, fiyatı ve diğer merak edilen ayrıntıları ile ilgili ilerleyen günlerde daha fazla sızıntının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Geçen yılki Huawei Nova Flip neler sunuyordu?

Geçen yaz resmi olarak tanıtılan Huawei Nova Flip’in teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: