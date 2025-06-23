Uydu bağlantısı destekli ve üçe katlanabilen Huawei Mate XT 2 yola çıktı

Huawei Mate XT 2'nin Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Şirketin yeni üçe katlanabilen telefonu, geçen yılki Mate XT'den tam bir yıl sonra karşımıza çıkacak.

Söylentilere göre cihaz selefine göre daha gelişmiş bir kamera, işlemci ve ekrana sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei üçe katlanabilen akıllı telefon modelinin ikinci nesli üzerinde çalışıyor. İlk etapta cihazın 2026’dan önce piyasaya sürülmeyeceği tahmin ediliyordu. Fakat yakın tarihli sızıntılar, odağı 2025’in ikinci yarısında olası bir lansmana kaydırdı.

Şimdi ise güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, Huawei Mate XT 2 cihazının çıkış tarihi ile ilgili bizlere önemli ipuçları sunuyor. Üçe katlanabilir yapısıyla göz alan modele ilişkin merak edilen birçok detay gün yüzüne çıkıyor.

Huawei Mate XT 2 ne zaman çıkacak?

Smart Pikachu tarafından Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Huawei Mate XT 2’nin çıkış tarihi Eylül 2025’te gerçekleşecek. Tam tarih hakkında bir bilgi verilmese de merakla beklenen lansman etkinliğinin Çin’de düzenleneceği vurgulanıyor.

Kaynaklar ayrıca cihazın şu anda dahili test aşamasında olduğunu ve uydu bağlantısını destekleyeceğini, bunun büyük olasılıkla acil servisler veya uzak bölgelerde internet erişimi sağlamak için tasarlanmış bir özellik olduğunu, son Huawei telefonlarında zaten görülen bir yetenek olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan kaynaklar Huawei Mate XT 2’nin yonga seti, kamera yetenekleri ve iletişim gibi konular da dahil olmak üzere çeşitli önemli alanlarda iyileştirmeler getireceğini ima etti. Diğer sızıntılar, cihazın bu kategorideki cihazlar için büyük bir olay olan katlanabilir ekrana daha fazla dayanıklılık ve direnç vaat eden UFG (ultra esnek cam) teknolojisine sahip olacağını da öne sürüyor.

Geçen yılki Huawei Mate XT’nin teknik özellikleri

Ağırlık 298 gram

298 gram Açık boyutlar: 156,7 x 219 x 4,75 mm

156,7 x 219 x 4,75 mm Kapalı boyutlar: 156,7 x 73,5 x 12,8 mm

156,7 x 73,5 x 12,8 mm Ekran: 3K çözünürlüğe sahip 10,2 inç LTPO OLED panel, 90 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir üç segmentli ekran

3K çözünürlüğe sahip 10,2 inç LTPO OLED panel, 90 Hz yenileme hızına sahip katlanabilir üç segmentli ekran İşlemci: Huawei Kirin 9010 5G

Huawei Kirin 9010 5G RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.4 ila f/4.0), 12 MP sensörlü (f/2.2, 120°) ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü periskop lens (OIS, 5,5x optik zoom)

50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.4 ila f/4.0), 12 MP sensörlü (f/2.2, 120°) ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü periskop lens (OIS, 5,5x optik zoom) Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, kızılötesi verici ve stereo ses

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, kızılötesi verici ve stereo ses Batarya kapasitesi: 66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W’a kadar ters şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil

66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W’a kadar ters şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil İşletim sistemi: EMUI 14.2

Huawei Mate XT geçen yıl yine Eylül ayında piyasaya sürülmüştü. Cihaz herkesi şaşırtarak 10,2 inçlik ekranıyla dikkat çekmişti. Cömert boyutlarına rağmen katlanabilir akıllı telefon ince bir profile sahipti.

Şirketin ilk üçe katlanabilir telefonu 50 MP ana sensör, 13 MP ultra geniş ve periskop lensli üçlü kamera kurulumuna sahipti. Ayrıca 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle 16 GB RAM sunuyordu.

Mate XT modeli yüksek fiyatına rağmen 400 binden fazla satılan üniteyle kategorisinde dikkate değer bir başarı elde etti.